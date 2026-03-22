BİM, Piyasa Fiyatının Altında Telefon Satacak!

Son yıllarda Türkiye’de hızla yükselen enflasyon ve artan döviz kurları, buna ek olarak küresel bellek krizinin yaptığı baskı, akıllı telefon satın almayı eskiye kıyasla oldukça güç hale getirdi. Tam da bu noktada zincir marketler devreye girerek uygun fiyatlı elektronik ürünler sunmaya çalışıyor. Zaman zaman bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan BİM, şimdiyse bütçe dostu Android bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

BİM, Redmi 15C 5G Satacak

BİM tarafından paylaşılan aktüel kataloğa göre zincir market, 27 Mart Cuma günü Xiaomi imzalı Redmi 15C (4 GB RAM + 256 GB depolama) modelini satışa sunacak. Türkiye’de en çok tercih edilen uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında yer alan bu model, kısa süreliğine piyasa fiyatının altında satın alınabilecek. Peki fiyatı ne kadar olacak?

BİM'de Satılacak Redmi 15C 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Paylaşılan bilgilere göre cihaz, 13 bin 290 TL fiyat etiketiyle satılacak. Aynı modelin popüler e-ticaret platformlarında en düşük fiyatının yaklaşık 13 bin 800 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Bu doğrultuda BİM’in küçük bir fark da olsa daha ucuza satacağını söyleyebiliriz.

Redmi 15C 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,9 inç, LCD ekran, 1600 x 720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,9 inç, LCD ekran, 1600 x 720 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Şarj Hızı: 33W

33W Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens

50 MP ana kamera ve yardımcı lens Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Video Kaydı: Ön ve arka kameralarla 1080p ve 720p çözünürlükte 30 FPS

Ön ve arka kameralarla 1080p ve 720p çözünürlükte 30 FPS İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Android 15 tabanlı HyperOS 2 Boyutlar: 173.16 x 81.07 x 8.2 mm

173.16 x 81.07 x 8.2 mm Güvenlik: Yan tarafta parmak izi sensörü

Yan tarafta parmak izi sensörü Bağlantı: 5G desteği

2025'te piyasaya sürülen Redmi 15C 5G, 6,9 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. 1600 x 720 piksel çözünürlük bu panel, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Buna göre düşük fiyatına rağmen akıcı bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz. Ancak çözünürlük belki göze batabilir.

4 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunan modelin kalbindeyse MediaTek Dimensity 6300 işlemci var. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti, en iyi grafikli mobil oyunlardan Genshin Impact'te en düşük grafik ayarlarında 45-40 FPS oynatabiliyor. PUBG Mobile'de ise 35-40 FPS arasında.

Bu arada MediaTek Dimensity 6300, giriş-orta segmentte konumlanan bir işlemci. İki adet 2.4 GHz hızında Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Ayrıca Mali-G57 MC2 grafik birimine sahip. Bu doğrultuda Samsung Galaxy A07, OPPO A5 ve vivo V50 Lite gibi rakip modellerde de görmüştük.

Öte taraftan Redmi 15C 5G, 8 MP özçekim kamerasıyla geliyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve yardımcı lens bulunuyorken, yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı HyperOS 2'yi görüyoruz. Bu maalesef ki güncel bir yazılım değil ancak telefonun bütçe dostu olduğunu düşünürsek makul karşılaşayabiliriz.

Bununla birlikte cihazda 6.000 mAh batarya mevcut. Bu sayede bir günü ucu ucuna çıkarabilir. Şarj hızıysa 33W. Son olarak 5G bağlantı desteği ve parmak izi okuyucu da Redmi 15C 5G özellikleri arasında.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

