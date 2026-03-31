Türk Telekom'dan Tüm Kullanıcılarına 50 GB İnternet Bedava

Türk Telekom, Türkiye'nin 5G'ye geçişini kutlamak amacıyla kullanıcılarına 50 GB internet hediye ediyor. Söz konusu paket 30 gün boyunca geçerli olacak ve pek çok kullanıcının aylık internet ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak. Peki Türk Telekom'un “5G’ye Hoş Geldin” kampanyasından nasıl yararlanılır?

Türk Telekom'dan 50 GB Hediye İnternet Nasıl Alınır?

Türk Telekom, 5G’ye Hoş Geldin kampanyasını tüm abonelerine otomatik tanımlamıyor. Bunun için işlem yapmak gerekiyor. Ne yazık ki şirketin 50 GB hediye kampanyasından yararlanmak oldukça basit. Hediye internet kampanyasından yararlanmak için iki seçeneğiniz var.

Bunlardan ilki Türk Telekom mobil uygulamasını indirmek. Söz konusu uygulamayı Tamindir'den ya da Play Store ile App Store'dan indirebilirsiniz. Daha sonra uygulamaya kendi telefon numaranız ve SMS olarak telefonunuza gelen şifre ile giriş yapmalısınız.

Hemen ardından uygulamadaki Bana özel alanına gitmeli ve İnternet Paketleri bölümünden ilgili paketi bulup "Satın Al" butonuna tıklamalısınız. Lütfen bu işlemi yaparken doğru seçim yaptığınıza emin olun. Paketin üzerinde fiyat değil ücretsiz yazmalı.

Eğer tüm bunlar ile uğraşmak istemezseniz tek yapmanız gereken HOSGELDIN 5G yazarak 5555’e SMS göndermek. Böylelikle paket otomatik olarak hesabınıza tanımlanacaktır.

Türk Telekom'un Hediye 50 GB Kampanyasının Katılım Şartları Neler?

Türk Telekom’un paylaştığı bilgilere göre kampanyaya yalnızca 5G uyumlu telefona sahip faturalı hat müşterileri katılabiliyor. Eğer son birkaç yıl içerisinde bir telefon aldıysanız muhtemelen telefonunuz 5G destekleyecektir. Örneğin iPhone 12 ve üstü bir model kullanıyorsanız telefonunuzda bu özellik bulunuyor.

iPhone 11 sahipleri ise ne yazık ki 5G kullanamayacak. Samsung cephesinde ise Galaxy S10 5G ve sonrasında çıkan tüm Galaxy S modelleri 5G desteklemektedir. Türk Telekom kullanıcıları telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını CİHAZ KONTROL 5G yazıp 5555'e SMS atarak kontrol edebilir.

Ayrıca kampanyaya başvurular 15 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Sunulan 50 GB’lık veri hakkı yalnızca yurt içi kullanımlarda geçerli olurken, KKTC ve yurt dışı kullanımları kampanya kapsamına dahil değil. Ne yazık ki BIMcell ve Vestelcell gibi Türk Telekom altyapılı operatörler kullanan kişiler kampanyadan faydalanamayacak.

Belirtmekte fayda var ki her hat kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabiliyor. Yani 50 GB birkaç gün içerisinde bitirirseniz tekrar almanız mümkün değil.

Editörün Yorumu

Ben bir Vodafone kullanıcısı olarak bu kampanyadan yararlanamıyorum. Ancak 5G'yi test etmek için defalarca hız testi yapmış ve birkaç GB internet harcamış biri olarak ben de yararlanmak isterdim. Vodafone'da olmasa da Turkcell de bedava internet kampanyası duyurdu. Eğer siz de bu iki operatörden birini kullanıyorsanız mutlaka faydalanın.