Android Kullanıcılarına Müjde: Dolandırıcıların Canını Sıkacak Özellik Duyuruldu!

Google, Android için dolandırıcılık amaçlı aramalara karşı yeni bir güvenlik özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik yapay zeka ile yapılan ses taklitleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerini tespit ederek anında kullanıcıları uyaracak. İşte merak edilen detaylar!

Google'ın Sahte Arama Tespiti Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Sahte Arama Tespiti özelliği Google Telefon uygulaması üzerinden çalışıyor. Bununla birlikte varsayılan olarak aktif halde geliyor. Yani işlevi kullanmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Özelliğin çalışma mantığı ise oldukça basit. Örneğin rehberinizde kayıtlı bir kullanıcıdan bir arama geldiğini varsayalım. Bu kapsamda özellik otomatik olarak devreye giriyor ve arka planda doğrulama işlemine başlıyor.

Sahte Arama Tespiti özelliğinin çalışabilmesi için hem arayan hem de aramayı alan cihazın Google Telefon uygulamasını kullanması gerekli.

Bunu biraz daha açarsak Sahte Arama Tespiti özelliği arama yapan ve aramayı alan cihaz arasında gerçek zamanlı bir doğrulama sinyali oluşturuyor. Eğer arama gerçekten rehberinizde kayıtlı bir kişiden geldiyse doğrulama başarılı oluyor. Ancak rehberinizdeki birini taklit eden sahte bir dolandırıcılık aramasıysa doğrulama başarısız oluyor. Özellik bu noktada ek bir doğrulama sinyali göndererek durumdan tam olarak emin oluyor. Bir kez daha aramanın kayıtlı kullanıcıdan gelmediği tespit edilirse aramanın geldiği cihazda bir uyarı gösteriliyor ve aramayı cevaplamaması öneriliyor.

Google'ın Sahte Arama Tespiti Özelliği Hangi Dolandırıcılıkları Engelliyor?

Söz konusu özelliğin ana odak noktası ses taklidi gibi yapay zeka destekli dolandırıcılık aramalarını engellemek. 2026 yılı itibariyle ailenizden veya arkadaşlarınızdan birinin sesini taklit eden sahte aramalar almanız oldukça olası. Karşı taraf tanıdığınız birisini taklit ederek sizden para talep edebilir. Aramanın sahte olduğunu anlamadığınızda parayı gönderebilirsiniz ve sonuç olarak dolandırılabilirsiniz. Sahte Arama Tespiti tam da bu noktada devreye girerek aramanın gerçek bir kişi tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor ve sahteyse sizi uyarıyor.

Google'ın Sahte Arama Tespiti Özelliği Hangi Cihazlarda Kullanılabiliyor?

Google'ın açıklamasına göre Sahte Arama Tespiti özelliği ilk etapta Android 12 ve üzeri sürümleri çalıştıran Google Pixel modellerinde kullanılabiliyor. Özelliğin ilerleyen dönemlerde daha fazla modele de gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Dolandırıcıların insanların binbir zorluklarla kazandığı paralara ve özel bilgilerine çökmeye çalıştığı günümüzde böyle bir özelliğin kullanıma sunulması beni gerçekten çok memnun etti diyebilirim. Umarım bu özellik aradan çok zaman geçmeden diğer cihazlara gelir ve bu gibi dolandırıcılık amaçlar aramaların önü kesilir.