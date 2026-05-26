Android 17 Güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri!

Akıllı telefon üreticileri Haziran 2026’da çıkması beklenen Android 17 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi tarafında da benzer bir hazırlık söz konusu. Çinli marka yeni sürümü temel alan HyperOS 4.0’ı yaz aylarında kullanıma sunacak. Peki Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 güncellemesini alacak modeller hangileri? İşte merak edilen detaylar!

Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 Güncellemesi Alacak Modeller

Aşağıdaki liste resmi değil. Yani Xiaomi'nin geçmiş güncelleme politikaları baz alınarak hazırlandı. Bu nedenle nihai listede bazı değişikliklerin olma ihtimalinin olduğunu belirtelim.

Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi

Redmi K Pad

Redmi K60 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi A5 4G

Redmi Turbo 4

Redmi 14R 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi Turbo 3

POCO

Poco Pad X1

Poco M8 5G

Poco M8 Pro 5G

Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra

Poco Pad M1

Poco C85 5G

Poco C85 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 4G

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco C71

Poco X7 Pro

Poco M7 5G

Poco X7

Poco X6 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

HyperOS 4.0 Güncellemesi Neler Sunacak?

Şu an için HyperOS 4.0 güncellemesinin neler sunacağı resmi bir şekilde açıklanmadı. Ancak bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar güncellemenin kullanıcı arayüzünde büyük değişiklikler sunacağını gösteriyor. Bunu biraz daha açarsak markanın HyperOS 4.0 ile mevcut tasarım dilini bırakıp daha modern bir arayüze geçeceği iddia ediliyor. Bununla birlikte yeni sürümde temel sistem uygulamalarının daha yüksek güvenlik ve daha akıcı performans sağlama amacıyla RUST programlama diliyle yeniden yazıldığı söyleniyor.

HyperOS 4.0 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi henüz HyperOS 4.0 güncellemesinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak son raporlara göre yeni sürümün Haziran 2026’da tanıtılması bekleniyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Çinli marka tanıtımın ardından uyumlu amiral gemisi modeller için kapalı beta testlerine başlayacak. Daha sonra bu süreç genişletilerek herkese açık beta aşamasına geçilecek. Kararlı sürümün ise 2026’nın sonlarına doğru yani büyük ihtimalle Xiaomi 18 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.