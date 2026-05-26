Android 17 Güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri!
Xiaomi yakında tanıtmaya hazırlandığı Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 güncellemesini hangi Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri için yayınlayacak? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 güncellemesi hangi modellere gelecek?
- Listede Xiaomi, Redmi ve POCO’nun amiral gemisi, orta segment ve giriş segment modelleri yer alıyor.
- HyperOS 4.0 güncellemesinin haziran ayında tanıtılması ve bu yılın sonlarına doğru genel kullanıma sunulması bekleniyor.
Akıllı telefon üreticileri Haziran 2026’da çıkması beklenen Android 17 güncellemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Xiaomi tarafında da benzer bir hazırlık söz konusu. Çinli marka yeni sürümü temel alan HyperOS 4.0’ı yaz aylarında kullanıma sunacak. Peki Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 güncellemesini alacak modeller hangileri? İşte merak edilen detaylar!
Android 17 tabanlı HyperOS 4.0 Güncellemesi Alacak Modeller
Aşağıdaki liste resmi değil. Yani Xiaomi'nin geçmiş güncelleme politikaları baz alınarak hazırlandı. Bu nedenle nihai listede bazı değişikliklerin olma ihtimalinin olduğunu belirtelim.
Xiaomi
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
POCO
- Poco Pad X1
- Poco M8 5G
- Poco M8 Pro 5G
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco Pad M1
- Poco C85 5G
- Poco C85 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 4G
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco C71
- Poco X7 Pro
- Poco M7 5G
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
HyperOS 4.0 Güncellemesi Neler Sunacak?
Şu an için HyperOS 4.0 güncellemesinin neler sunacağı resmi bir şekilde açıklanmadı. Ancak bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar güncellemenin kullanıcı arayüzünde büyük değişiklikler sunacağını gösteriyor. Bunu biraz daha açarsak markanın HyperOS 4.0 ile mevcut tasarım dilini bırakıp daha modern bir arayüze geçeceği iddia ediliyor. Bununla birlikte yeni sürümde temel sistem uygulamalarının daha yüksek güvenlik ve daha akıcı performans sağlama amacıyla RUST programlama diliyle yeniden yazıldığı söyleniyor.
HyperOS 4.0 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?
Xiaomi henüz HyperOS 4.0 güncellemesinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak son raporlara göre yeni sürümün Haziran 2026’da tanıtılması bekleniyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Çinli marka tanıtımın ardından uyumlu amiral gemisi modeller için kapalı beta testlerine başlayacak. Daha sonra bu süreç genişletilerek herkese açık beta aşamasına geçilecek. Kararlı sürümün ise 2026’nın sonlarına doğru yani büyük ihtimalle Xiaomi 18 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.