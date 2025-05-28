Android Telefonlar, iPhone 16e’ye Büyük Fark Attı!

Apple yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone 16e modelinde Qualcomm'a bağımlılığı ortadan kaldırma isteğinin ilk meyvesi olan Apple C1 modemini kullanıcılarla buluşturdu. Bu modelin şimdiye kadar iPhone'larda kullanılan güç tasarrufu en yüksek modem olduğu belirtlirken performansı oldukça merak ediliyordu.

Qualcomm Modemli Android Telefonlar, iPhone 16e'yi Geride Bıraktı

Yapılan ilk testlerde modemin iyi bir performans sunduğu ve rakiplerine kıyasla pek geride kalmadığı görüldü. Ancak bu Apple'ın geliştirdiği modemin, yıllardır bu alanda uzmanlaşan Qualcomm'un çözümlerini geride bırakabildiği anlamına gelmiyor.

Qualcomm tarafından yaptırılan yeni bir Cellular Insights raporu, Qualcomm'un Snapdragon X75 ve Snapdragon X80 modemleriyle donatılmış iki isimsiz Android akıllı telefon modelinin, Apple C1 modemle donatılmış iPhone 16e'ye kıyasla daha hızlı 5G hızlarına ulaştığını gösterdi.

Cellular Insights'a göre testler New York City'deki T-Mobile'ın 6GHz altı 5G şebekesinde gerçekleştirildi.

Android cihazların özellikle iç mekanlarda 5G bağlantısı açısından iPhone 16e'den sürekli olarak daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse Android cihazlar yüzde 35'e kadar daha hızlı indirme ve yüzde 91'e kadar daha hızlı yükleme hızlarına ulaştı.

Daha da önemlisi testlerde iPhone 16e'ninsık sık dokunulamayacak kadar ısındığı görüldü ancak bunun performansı doğrudan etkileyip etkilemediği doğrulanamadı. Testlere konuk olan bu iki Android akıllı telefonun ABD'de 619 ve 799 dolardan fiyatlandırıldığı belirtilirken, iPhone 16e'nin başlangıç ​​fiyatı 599 dolardan başlıyor.

Cellular Insights test sonuçlarına dayanarak, Qualcomm tarafından geliştirilen modemleri kullanan cihazların "tutarlı, yüksek verimli 5G performansı" arayan kişiler için iPhone 16e'ye göre "açık bir üstünlüğe" sahip olduğu sonucuna vardı.

Tabii Apple'ın ilk kez kendi modemini kullandığını ve ilerleyen yıllarda bunu daha da geliştireceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.