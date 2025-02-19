Apple Uygun Fiyatlı iPhone 16e'yi Tanıttı! İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Ucuz iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone 16e nihayet tanıtıldı. Yeni iPhone, uygun fiyata iPhone 16 deneyimi sunması nedeniyle büyük bir ilgiyle karşılaştı. Peki, iPhone 16e modeli neler sunuyor?

iPhone 16e Özellikleri

iPhone 16e modelinde Apple A18 işlemcisinin tercih edilmesi şaşırttı çünkü bu işlemci iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde tercih edilmişti. Dolayısıyla daha düşük bir ücret ödeyerek iPhone 16 işlemcisi deneyimlenebilecek.

A18 işlemcisi, iPhone 11'de yer alan A13 Bionic işlemcisinden yüzde 80 oranında daha hızlı. GPU tarafındaki performansta da iPhone 11'e kıyasla yüzde 70'lik bir fark bulunuyor. iPhone 16e modelinin Apple Intelligence desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Telefonda 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED üzerinde 2532 x 1170 piksel çözünürlük ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Ekran Ceramic Shield ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. 167 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera bulunuyor. Önceki SE modellerinde de yalnızca tek kamera tercih edilmişti. Apple, yeni telefonda modelin ismini değiştirse de kamera konusundaki bu stratejisini sürdürdü.

Telefonun arka kamerası süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) çekebiliyor. Derinlik Denetimi'ne sahip portre modu da mevcut. Kameranın 4K 60 FPS video kaydı yeteneğine sahip olduğunu da belirtelim. Bu kamera ayrıca iki kat telefoto özelliğini de içeriyor.

Telefonun ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Bu kamera Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme ve otomatik görüntü stabilizasyonu yapabiliyor. Ön kamera da 4K video kaydı yeteneğine sahip.

FaceID teknolojisini destekleyen telefonun çentikli ekran tasarıma sahip olduğunu da belirtelim. USB-C portuna sahip telefon en güncel sürüm olan iOS 18 ile beraber geliyor. Kutudan telefonun yanı sıra USB-C şarj kablosu çıkıyor.

Acil SOS ve trazik kazası algılama özellikleriyle dikkat çeken yeni iPhone, 26 saate kadar video oynatabiliyor. iPhone 16'da ise bu süre 27 saat. Eylem düğmesi iPhone 16e modeline de eklendi. Özelleştirilebilen bu düğme, kullanıcıların çeşitli işlemleri kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor.

iPhone 16e Fiyatı