Annem Ankara Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Annem Ankara yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yeni dizisini beğenen kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle çok popüler hâle gelen diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği Annem Ankara dizisinin senaristliğini Başak Angigün yapıyor. Peki, Annem Ankara hangi gün yayınlanıyor? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!

Annem Ankara Yeni Bölüm Tarihleri

Annem Ankara dizisinin 2. bölümü 27 Kasım, 3. bölümü 4 Aralık, 4. bölümü ise 11 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Annem Ankara 5. bölüm tarihi: 18 Aralık 2024

18 Aralık 2024 Annem Ankara 6. bölüm tarihi: 25 Aralık 2024

25 Aralık 2024 Annem Ankara 7. bölüm tarihi: 1 Ocak 2025

1 Ocak 2025 Annem Ankara 8. bölüm tarihi: 8 Ocak 2025

8 Ocak 2025 Annem Ankara 9. bölüm tarihi: 15 Ocak 2025

15 Ocak 2025 Annem Ankara 10. bölüm tarihi: 22 Ocak 2025

22 Ocak 2025 Annem Ankara 11. bölüm tarihi: 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 Annem Ankara 12. bölüm tarihi: 5 Şubat 2025

5 Şubat 2025 Annem Ankara 13. bölüm tarihi: 12 Şubat 2025

12 Şubat 2025 Annem Ankara 14. bölüm tarihi: 19 Şubat 2025

19 Şubat 2025 Annem Ankara 15. bölüm tarihi: 26 Şubat 2025

26 Şubat 2025 Annem Ankara 16. bölüm tarihi: 5 Mart 2025

5 Mart 2025 Annem Ankara 17. bölüm tarihi: 12 Mart 2025

12 Mart 2025 Annem Ankara 18. bölüm tarihi: 19 Mart 2025

19 Mart 2025 Annem Ankara 19. bölüm tarihi: 19 Mart 2025

19 Mart 2025 Annem Ankara 20. bölüm tarihi: 26 Mart 2025

Annem Ankara Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yeni bölümü merakla beklenen Annem Ankara dizisi çarşamba günleri yayınlanıyor.

Annem Ankara Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Annem Ankara dizisi Kanal D’de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Annem Ankara 5. Bölüm Fragmanı

Annem Ankara Konusu

İlk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayan Annem Ankara dizisi, çocuğuyla beraber Ankara'da hayat mücadelesi veren Zuhal'in hikâyesini konu alıyor.

Annem Ankara Oyuncuları

Bergüzar Korel

Mehmet Günsür

Özgürcan Çevik

Gökçe Eyüboğlu

Sinem Uslu

Yıldıray Şahiner

Gülhan Tekin

Muharrem Türkseven

Mustafa Açılan

Fatma Toptaş

Dilek Çelebi

Durukan Çelikkaya

Ezgi Gör

Selen Özbayrak

Başak Akan

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