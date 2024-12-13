Annem Ankara Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yeni dizisi hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar!
Annem Ankara yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yeni dizisini beğenen kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle çok popüler hâle gelen diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği Annem Ankara dizisinin senaristliğini Başak Angigün yapıyor. Peki, Annem Ankara hangi gün yayınlanıyor? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!
Annem Ankara Yeni Bölüm Tarihleri
Annem Ankara dizisinin 2. bölümü 27 Kasım, 3. bölümü 4 Aralık, 4. bölümü ise 11 Aralık tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Annem Ankara 5. bölüm tarihi: 18 Aralık 2024
- Annem Ankara 6. bölüm tarihi: 25 Aralık 2024
- Annem Ankara 7. bölüm tarihi: 1 Ocak 2025
- Annem Ankara 8. bölüm tarihi: 8 Ocak 2025
- Annem Ankara 9. bölüm tarihi: 15 Ocak 2025
- Annem Ankara 10. bölüm tarihi: 22 Ocak 2025
- Annem Ankara 11. bölüm tarihi: 29 Ocak 2025
- Annem Ankara 12. bölüm tarihi: 5 Şubat 2025
- Annem Ankara 13. bölüm tarihi: 12 Şubat 2025
- Annem Ankara 14. bölüm tarihi: 19 Şubat 2025
- Annem Ankara 15. bölüm tarihi: 26 Şubat 2025
- Annem Ankara 16. bölüm tarihi: 5 Mart 2025
- Annem Ankara 17. bölüm tarihi: 12 Mart 2025
- Annem Ankara 18. bölüm tarihi: 19 Mart 2025
- Annem Ankara 19. bölüm tarihi: 19 Mart 2025
- Annem Ankara 20. bölüm tarihi: 26 Mart 2025
Annem Ankara Hangi Gün Yayınlanıyor?
Yeni bölümü merakla beklenen Annem Ankara dizisi çarşamba günleri yayınlanıyor.
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Annem Ankara Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Annem Ankara dizisi Kanal D’de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
Annem Ankara 5. Bölüm Fragmanı
Annem Ankara Konusu
İlk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayan Annem Ankara dizisi, çocuğuyla beraber Ankara'da hayat mücadelesi veren Zuhal'in hikâyesini konu alıyor.
Annem Ankara Oyuncuları
- Bergüzar Korel
- Mehmet Günsür
- Özgürcan Çevik
- Gökçe Eyüboğlu
- Sinem Uslu
- Yıldıray Şahiner
- Gülhan Tekin
- Muharrem Türkseven
- Mustafa Açılan
- Fatma Toptaş
- Dilek Çelebi
- Durukan Çelikkaya
- Ezgi Gör
- Selen Özbayrak
- Başak Akan
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