Can Borcu Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Can Borcu yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Mine Tugay'ın yeni dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Can Borcu Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı Can Borcu dizisinin 1. bölümü 21 Aralık 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Can Borcu 2. bölüm tarihi: 28 Aralık 2024

28 Aralık 2024 Can Borcu 3. bölüm tarihi: 4 Ocak 2025

4 Ocak 2025 Can Borcu 4. bölüm tarihi: 11 Ocak 2025

11 Ocak 2025 Can Borcu 5. bölüm tarihi: 18 Ocak 2025

18 Ocak 2025 Can Borcu 6. bölüm tarihi: 25 Ocak 2025

25 Ocak 2025 Can Borcu 7. bölüm tarihi: 1 Şubat 2025

1 Şubat 2025 Can Borcu 8. bölüm tarihi: 8 Şubat 2025

8 Şubat 2025 Can Borcu 9. bölüm tarihi: 15 Şubat 2025

15 Şubat 2025 Can Borcu 10. bölüm tarihi: 22 Şubat 2025

22 Şubat 2025 Can Borcu 11. bölüm tarihi: 1 Mart 2025

1 Mart 2025 Can Borcu 12. bölüm tarihi: 8 Mart 2025

8 Mart 2025 Can Borcu 13. bölüm tarihi: 15 Mart 2025

15 Mart 2025 Can Borcu 14. bölüm tarihi: 22 Mart 2025

22 Mart 2025 Can Borcu 15. bölüm tarihi: 29 Mart 2025

Can Borcu Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Senaristliğini Onur Uğraş'ın üstlendiği Can Borcu dizisi pazar günleri yayınlanıyor.

Can Borcu Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Can Borcu dizisi ATV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya ATV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Can Borcu Dizisi 2. Bölüm Fragmanı

Can Borcu Dizisi Konusu

Annesinin intiharından babasını sorumlu tutan Doğa, bir binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunur. Mehmet, kızını intihardan vazgeçirmek için hızla yola düşer. Gelen arama üzerine otele giden Handan ise kocası Celal'in kendisini aldattığını görür. Mehmet ile Handan'ın yolları tesadüfen kesişecektir.

Can Borcu Dizisi Oyuncuları

Bülent İnal

Ebru Özkan Saban

Mine Tugay

Cüneyt Mete

Ragıp Savaş

Demircan Kaçel

Nurşim Demir

Goncagül Sunar

Selen Soyder

Çağla Boz

Onur Gözeten

Dora Dalgıç

İlber Uygar Kaboğlu

Berna Cındıl

Lara Aslan

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