Can Borcu Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Can Borcu dizisi yeni bölüm ne zaman? Mine Tugay'ın yeni dizisi hangi gün yayınlanıyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Can Borcu yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Mine Tugay'ın yeni dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Can Borcu Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı Can Borcu dizisinin 1. bölümü 21 Aralık 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Can Borcu 2. bölüm tarihi: 28 Aralık 2024
- Can Borcu 3. bölüm tarihi: 4 Ocak 2025
- Can Borcu 4. bölüm tarihi: 11 Ocak 2025
- Can Borcu 5. bölüm tarihi: 18 Ocak 2025
- Can Borcu 6. bölüm tarihi: 25 Ocak 2025
- Can Borcu 7. bölüm tarihi: 1 Şubat 2025
- Can Borcu 8. bölüm tarihi: 8 Şubat 2025
- Can Borcu 9. bölüm tarihi: 15 Şubat 2025
- Can Borcu 10. bölüm tarihi: 22 Şubat 2025
- Can Borcu 11. bölüm tarihi: 1 Mart 2025
- Can Borcu 12. bölüm tarihi: 8 Mart 2025
- Can Borcu 13. bölüm tarihi: 15 Mart 2025
- Can Borcu 14. bölüm tarihi: 22 Mart 2025
- Can Borcu 15. bölüm tarihi: 29 Mart 2025
Can Borcu Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?
Senaristliğini Onur Uğraş'ın üstlendiği Can Borcu dizisi pazar günleri yayınlanıyor.
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Can Borcu Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Can Borcu dizisi ATV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya ATV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
Can Borcu Dizisi 2. Bölüm Fragmanı
Can Borcu Dizisi Konusu
Annesinin intiharından babasını sorumlu tutan Doğa, bir binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunur. Mehmet, kızını intihardan vazgeçirmek için hızla yola düşer. Gelen arama üzerine otele giden Handan ise kocası Celal'in kendisini aldattığını görür. Mehmet ile Handan'ın yolları tesadüfen kesişecektir.
Can Borcu Dizisi Oyuncuları
- Bülent İnal
- Ebru Özkan Saban
- Mine Tugay
- Cüneyt Mete
- Ragıp Savaş
- Demircan Kaçel
- Nurşim Demir
- Goncagül Sunar
- Selen Soyder
- Çağla Boz
- Onur Gözeten
- Dora Dalgıç
- İlber Uygar Kaboğlu
- Berna Cındıl
- Lara Aslan
Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?
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