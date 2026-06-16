360Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC, Q27G4SLM6/WS'yi tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan oyun monitörü, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

AOC Q27G4SLM6/WS'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: QD-Mini LED

QD-Mini LED Ekran Parlaklığı: 1200 nite kadar

1200 nite kadar Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %98 Adobe RGB

%100 sRGB, %99 DCI-P3 ve %98 Adobe RGB Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3,5 mm ses girişi

AOC Q27G4SLM6/WS'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip AOC Q27G4SLM6/WS, QD-Mini LED ekran üzerinde 2K çözünürlük, 1200 nite kadar parlaklık ve 360Hz yenileme hızı sunuyor. QD-Mini LED teknolojisi, LED teknolojisine kıyasla çok daha küçük boyutlu binlerce LED kullanıyor. Bu sayede siyahların tam anlamıyla siyah olması ve parlak alanların daha canlı olması sağlanıyor.

Düşük tepki süresi, özellikle oyunlarda ve çok hareketli aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece hareket bulanıklığı önemli ölçüde azalıyor ve oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı özellikle Valorant gibi rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. 360Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Monitör AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma gibi problemler meydana gelmiyor. Bu arada 1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Monitör ayrıca yüzde 100 sRGB, yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 98 Adobe RGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede oyunların yanı sıra video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli bir avantaj elde ediliyor.

AOC Q27G4SLM6/WS'de Hangi Portlar Bulunuyor?

AOC Q27G4SLM6/WS'nin portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. HDMI 2.1, yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Dolayısıyla bu iki port sayesinde oyunlarda daha iyi bir deneyim elde ediliyor.

AOC Q27G4SLM6/WS Türkiye'de Satılacak mı?

OC Q27G4SLM6/WS'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de AOC'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC Q27G4SLM6/WS'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

AOC Q27G4SLM6/WS'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AOC Q27G4SLM6/WS için 2.099 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 387 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 27 bin TL civarında olabilir. AOC Q27G4SLM6/WS'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC Q27G4SLM6/WS'nin özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi edilmesi ve hareket bulanıklılığının minimum düzeyde olması. Bu arada Mini LED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim.