Valorant, Riot Games'in ücretsiz oynanabilen FPS oyunudur. Valorant tam sürüm indirip oynamak için hemen topluluğa katılın!

Erkan Calp - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Valorant, Riot Games’in ücretsiz FPS oyun indir. Türkçe dil desteğiyle gelen FPS oyunu Valorant, 144+ FPS’ye kadar oynanış sunuyor ancak eski bilgisayarlarda bile rahatlıkla çalışacak şekilde optimize edilmiş.

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Oyuna geçecek olursak, Valorant, 5’e 5 karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu. Valorant’ta nişancılık hassas, belirleyici ve ölümcül. Zafere ulaşmak yalnız gösterdiğiniz beceri ve kullandığınız stratejieye bağlı.

128-tick sunucular, çok düşük özellikli bilgisayarlarda bile 30FPS, modern ekipmanlarla 60 - 144+ FPS oynanış, dünya genelinde büyük şehirlerdeki oyuncuların 35ms altında oynamasını hedefleyen global veri merkezleri, ağ programlaması (netcode), anti-cheat yani hilecilere geçit vermeyen sistemle öne çıkan Valorant’te 5 kişilik iki takım kapışıyor. Oyuncular, eşsiz yeteneklere sahip ajanlar rolünü üstleniyor ve yardımcı araçları ve silahları almak için bir ekosistemi kullanıyor. Ana oyun modunda, saldıran takım Spike adında bölgeye yerleştirmeleri gereken bir bombaya sahip. Saldıran takım bombayı başarılı bir şekilde korur ve bomba patlarsa puan alıyor. Diğer taraf bombayı başarılı bir şekilde etkisiz hale getirir veya 100 saniyelik süre dolarsa puan alıyor. 25 turda en iyi kazanan ilk takım maçı alıyor.

Oynanabilir modlar arasında:

Derecesiz - Bu modda, 13 turu kazanan ilk takım maçı kazanıyor. Saldıran takımın Spike adlı bomba tipi bir cihazı var, bu bombayı belirli bir yere götürmesi ve etkinleştirmesi gerekiyor. Saldıran takım, etkinleştirilen Spike'ı belirli bir süre başarıyla korursa, patlıyor ve puan alıyolar. Savunma takımı Spike'ı devre dışı bırakmayı başarır veya 100 saniyelik tur süresi,saldıran takım Spike'ı etkinleştirmeden sona ererse, savunma takımı puan alıyor. Bir takımın tüm üyeleri, Spike etkinleştirilmeden önce ölürse veya savunma yapan takımın tüm üyeleri Spike etkinleştirildikten sonra ölürse rakip takım bir puan kazanıyor.

- Bu modda, 13 turu kazanan ilk takım maçı kazanıyor. Saldıran takımın Spike adlı bomba tipi bir cihazı var, bu bombayı belirli bir yere götürmesi ve etkinleştirmesi gerekiyor. Saldıran takım, etkinleştirilen Spike'ı belirli bir süre başarıyla korursa, patlıyor ve puan alıyolar. Savunma takımı Spike'ı devre dışı bırakmayı başarır veya 100 saniyelik tur süresi,saldıran takım Spike'ı etkinleştirmeden sona ererse, savunma takımı puan alıyor. Bir takımın tüm üyeleri, Spike etkinleştirilmeden önce ölürse veya savunma yapan takımın tüm üyeleri Spike etkinleştirildikten sonra ölürse rakip takım bir puan kazanıyor. Ani Saldırı - Bu modda, 4 tur kazanan ilk takım maçı kazanıyor. Oyuncular maça standart oyunlara göre iki kat daha hızlı şarj olan nihai yetenekleri dışında tüm yetenekler tamamen şarj edilmiş olarak başlıyor. Saldıran takımdaki tüm oyuncular Spike taşıyor ancak her turda yalnızca bir Spike etkinleştirilebiliyor. Silahlar rastgele belirleniyor ve her oyuncu aynı silahla başlıyor.

- Bu modda, 4 tur kazanan ilk takım maçı kazanıyor. Oyuncular maça standart oyunlara göre iki kat daha hızlı şarj olan nihai yetenekleri dışında tüm yetenekler tamamen şarj edilmiş olarak başlıyor. Saldıran takımdaki tüm oyuncular Spike taşıyor ancak her turda yalnızca bir Spike etkinleştirilebiliyor. Silahlar rastgele belirleniyor ve her oyuncu aynı silahla başlıyor. Rekabetçi - Rekabete dayalı maçlar, ilk 5 oyun oynandıktan sonra her oyuncuya rütbe kazandıran, kazanmaya dayalı bir sıralama sisteminin eklenmesiyle standart maçlarla aynı olan bir mod. Riot, 2020'de rekabete dayalı mücadeleler için "iki farkla kazanma" koşulu getirdi; burada 12-12'de tek bir ani ölüm turu oynamak yerine, takımlar iki maç öndeliği koruyarak zafer elde edene kadar uzatmalarda saldırı ve savunma turlarını dönüşümlü olarak oynuyor. Her uzatma, oyunculara silah ve yetenek satın almaları için aynı miktarda paranın yanı sıra nihai yetenek ücretlerinin yaklaşık olarak yarısını veriyor. Her iki turluk gruptan sonra oyuncular oyunu berabere tamamlamak için oy kullanabiliyor ancak ilk setten sonra 6 oyuncu, ikinci setten sonra 3 oyuncu, sonra sadece 1 oyuncunun berabere kalması gerekiyor. Rekabetçi sıralama sistemi, güçlüden ışık saçana kadar gidiyor. Ölümsüz ve ışık saçan haric her rütbenin 3 kademesi var.

- Rekabete dayalı maçlar, ilk 5 oyun oynandıktan sonra her oyuncuya rütbe kazandıran, kazanmaya dayalı bir sıralama sisteminin eklenmesiyle standart maçlarla aynı olan bir mod. Riot, 2020'de rekabete dayalı mücadeleler için "iki farkla kazanma" koşulu getirdi; burada 12-12'de tek bir ani ölüm turu oynamak yerine, takımlar iki maç öndeliği koruyarak zafer elde edene kadar uzatmalarda saldırı ve savunma turlarını dönüşümlü olarak oynuyor. Her uzatma, oyunculara silah ve yetenek satın almaları için aynı miktarda paranın yanı sıra nihai yetenek ücretlerinin yaklaşık olarak yarısını veriyor. Her iki turluk gruptan sonra oyuncular oyunu berabere tamamlamak için oy kullanabiliyor ancak ilk setten sonra 6 oyuncu, ikinci setten sonra 3 oyuncu, sonra sadece 1 oyuncunun berabere kalması gerekiyor. Rekabetçi sıralama sistemi, güçlüden ışık saçana kadar gidiyor. Ölümsüz ve ışık saçan haric her rütbenin 3 kademesi var. Ölüm Maçı - 2020'de tanıtılan Ölüm Maçı modu, 14 oyuncu mücadeleye giriyor ve 40 öldürmeye ulaşan veya süre dolduğunda en fazla öldürme sayısına sahip olan oyuncu maçı kazanıyor. Oyuncular rastgele bir ajanla doğuyor ve tüm yetenekler devre dışı bırakılıyor. Her öldürmede düşen yeşil sağlık paketleri, oyuncuya maksimum sağlık, zırh ve mühimmat sağlıyor.

- 2020'de tanıtılan Ölüm Maçı modu, 14 oyuncu mücadeleye giriyor ve 40 öldürmeye ulaşan veya süre dolduğunda en fazla öldürme sayısına sahip olan oyuncu maçı kazanıyor. Oyuncular rastgele bir ajanla doğuyor ve tüm yetenekler devre dışı bırakılıyor. Her öldürmede düşen yeşil sağlık paketleri, oyuncuya maksimum sağlık, zırh ve mühimmat sağlıyor. Kızışma - Şubat 2021’de tanıtılan Excalation oyun modu, Counter Strike ve Call of Duty: Black Ops’ta bulunan silah oyununa benziyor ancak her takımda 5 oyuncunun bulunduğu herkese karşı serbestten ziyade takım tabanlı. Rastgele 12 silah seçimi sunuluyor. Diğer silah oyunu versiyonlarında olduğu gibi bir takımın yeni bir silaha sahip olması için belirli sayıda kişiyi öldürmesi gerekiyor. İki kazanma durumu var; Bir takım 12 seviyenin tamamını başarıyla geçerse veya bir takım 10 dakika içinde rakip takımdan daha yüksek bir seviyedeyse. Ölüm Maçında olduğu gibi oyuncular rastgele ajan olarak doğuyor, oyun modu saf silahlı mücadele olarak ayarlandığından yeteneklerini kullanamıyorlar. Bir öldürmeden sonra oyuncunun sağlığını, zırhını ve cephanesini maksimuma çıkaran yeşil sağlık paketleri düşüyor. Bu modda oyuncular haritada rastgele yerlerde yeniden doğuyor.

Oyunda çok çeşitli oynanabilir ajanlar bulunuyor. Her ajanın farklı bir sınıfı var. Düellocular, takım için saldırı ve giriş parçalama konusunda uzmanlaşmış hücum hattı. Düellocular arasında Jett, Phoenix, Reyna, Raze ve Yoru bulunuyor. Gözcüler, siteleri kilitleme ve takım arkadaşlarını düşmanlardan koruma konusunda uzmanlaşmış savunma hattı. Gözcüler arasında Sage, Cypher ve Killjoy bulunuyor. Öncüler, savunmacı düşman pozisyonları kırma konusunda uzmanlar. Öncüler arasında, Kay/o, Skye, Sova ve Breach bulunuyor. Kontrol Uzmanları, ağır araçları kullanarak haritadaki görüş hatlarını kontrol ediyorlar. Kontrol Uzmanları arasında Viper, Brimstone, Omen ve Astra bulunuyor.

Valorant Sistem Gereksinimleri:

Riot Games tarafından paylaşılan Valorant sistem gereksinimleri şöyle,

En Düşük Donanım Özellikleri - 30FPS

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Önerilen Özellikler - 60FPS

İşlemci: Intel i3-4150

Ekran Kartı: Geforce GT 730

Yüksek Donanım Özellikleri - 144+FPS

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz

Ekran Kartı : GTX 1050 Ti

PC Donanım Önerisi