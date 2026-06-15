Samsung'un MacBook Air Rakibi Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı! Pili 22 Saat Gidiyor

Samsung dizüstü bilgisayarlarını arasına kısa bir süre önce Galaxy Book6 Edge'i ekledi. Güney Koreli markanın yeni modeli 22 saate kadar kullanılabilen bataryası, 16 GB RAM, 1 TB depolama ve AMOLED ekran gibi özelliklere sahip. İşte Galaxy Book6 Edge özellikleri ve fiyatı!

Galaxy Book6 Edge Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Paneli: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2880 x 1800 piksel

Ekran Oranı: 16:10

Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Elite

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB SSD (Bazı bölgelerde 512 GB seçeneği mevcut)

Kalınlık: 12.3 milimetre

Ağırlık: 1.55 kilogram

Batarya Kapasitesi: 61.8 Wh

Pil Ömrü: 21 saate kadar

Bağlantı Portları: 2 adet USB 4.0 USB-C, 1 adet USB-A, HDMI 2.1, microSD kart yuvası

Klavye ve Trackpad: Arkadan aydınlatmalı klavye, numerik tuş takımı, geniş multi-touch trackpad

Güvenlik: Parmak izi sensörü

Kamera: 2 megapiksel

İşletim Sistemi: Windows 11

Galaxy Book6 Edge Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Book6 Edge 16 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızını ve 2880 × 1800 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Ürünün AMOLED paneli LCD’lere kıyasla daha canlı renkler sunuyor ve siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösteriyor. Ek olarak 120 Hz yenileme hızıysa 90 Hz’e kıyasla oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde çeşitli avantajlar sağlıyor diyebiliriz.

Galaxy Book6 Edge İşlemcisi Ne?

Dizüstü bilgisayarda Qualcomm'un Snapdragon X2 Elite işlemcisi mevcut. Bu donanım 3 nm üretim teknolojisiyle üretildi. Bu da 4 nm gibi daha eski işlemcilere kıyasla hem güç verimliliği hem de genel performans açısından daha yetenekli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Oyunlardaki performansına bakarsak fazlasıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz: Bu doğrultuda GTA 5'i yüksek ayarlarda 100 FPS üzerinde, Cyberpunk 2077'yi ise 70–80 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Galaxy Book6 Edge RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Galaxy Book6 Edge 16 GB RAM ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Buna ek olarak 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Ancak şu an için Samsung'un web sitesine baktığımızda 512 GB seçeneğinin listelenmediğini belirtelim. Bu da söz konusu depolama opsiyonunun her bölgede satılmayacağı anlamına geliyor.

Galaxy Book6 Edge kutudan Windows 11 Home işletim sistemiyle çıkıyor.

Galaxy Book6 Edge Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy Book6 Edge'in 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamalı versiyonu 2.099 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu da da güncel dolar kuruyla birlikte 97.147 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında marka ülkemizde fazlasıyla aktif olsa da dizüstü bilgisayarlarını burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Galaxy Book6 Edge'in çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söylemek mümkün. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Galaxy Book6 Edge'in teknik özelliklerine baktığımda gerçekten amiral gemisi seviyesinde olduğunu görebiliyorum. Özellikle işlemcisi yüksek bütçeşli oyunları akıcı bir şekilde oynatabilecek yetenekte. Bunun dışında tasarımıysa Apple'ın MacBook Air serisine benzediğini söyleyebilirim. Kısacası kullanıcıları güçlü bir dizüstü bilgisayar bekliyor diye düşünüyorum.