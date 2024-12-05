Apple'ın 2025 İlkbaharında Çıkması Beklenen Ürünleri

2024 yılını neredeyse geride bırakmak üzereyiz. Bu minvalde şirketler de kendi çapında yeni yıla hazırlık yapmaya başladı. Teknoloji devi Apple, 2025 yılının ilkbaharında yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Bu ürünlerin tamamının çıkış yapıp yapmayacağı henüz belli olmasa da gelen dedikodular çoğu ürünün kesin olduğunu vurguluyor. Peki 2025'te hangi Apple ürünleri çıkacak? İşte detaylar...

Apple Home Hub

Çıkacağı muhtemel bir ürün. Apple'ın uzun zamandır konuşulan Home Hub ürünü nihayet 2025’in Mart ayında tanıtılabilir. Ancak bu cihazın, devrim niteliğindeki bir ev asistanı olmaktan ziyade bir bilgi ekranı olması bekleniyor.

Apple Home Hub, iPhone’daki StandBy moduna benzer bir arayüze sahip olabilir. Kullanıcılar, yatak saati, müzik çalar, tarif kitabı veya dijital fotoğraf çerçevesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca HomeKit cihazlarını kontrol etme, FaceTime aramaları yapma gibi temel işlevler de sunulacak.

Ürünün 300 dolar bandında olması bekleniyor.

M4 MacBook Air

Çıkması kesine yakın. 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerine M4 çipinin gelmesi bekleniyor. Performans artışı dışında büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor. 12 MP Center Stage kamera ve geliştirilmiş harici monitör desteğiyle gelen model %25 daha yüksek performans sunacak.

Başlangıç modeli fiyatı 1,099 dolar olarak belirlendi. Bir üst model (32 GB RAM ve 2 TB depolama) fiyatı ise 2,099 dolar olacak.

iPhone SE 4

Beklenti bu ürün için oldukça yüksek. Pek çok kullancısı ve seveni, uzun süredir bu ürünü bekliyordu. Yeni iPhone SE, büyük bir tasarım değişikliğiyle iPhone 14’ü temel alabilir.

Bu kapsamda yeni OLED ekran, 12 MP kamera, Face ID ve belki aksiyon butonunun yanı sıra A18 çipi ile AI destekli Apple Intelligence ile birlikte gelecek.

Fiyatı 429 dolar olarak belirlendi.

iPad Air ve M5 iPad Pro

Ürünün çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor. 2024’te M2 çipine geçen iPad Air'in kısa sürede M4 çipine geçmesi beklenmiyor. Ancak bir sürpriz olursa, M4 çipi 2025’te gelebilir.

AirTag 2

Apple’ın popüler takip cihazı AirTag’in yeni nesli geliyor olabilir. Kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Gelişmiş Ultra Geniş Bant (UWB) çipi ve daha uzun mesafeli ve hassas takip özelliklerine sahip AirTag 2 için mevcut AirTag fiyatı baz alınacak. Buna göre 29-100 dolar arasında bir fiyatla çıkabilir.