Temu Tutkunlarına Bir Darbe Daha! Yurt Dışı Alışveriş Limiti Yine Düşürüldü

Temu gibi playtformlar aracılığıyla yurt dışından uygun fiyatlarla alışveriş yapan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Alınan yeni karara göre, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin kargo bedeli de satın alım bedeline eklenecek. Bu düzenleme, 30 Euro olan yurt dışı alışveriş limiti için kargo ücreti dahil hesaplama yapılmasını zorunlu kılacak. İşte detaylar!

Yurt Dışı Alışveriş Limiti 30 Euro'dan Kargo Dahil 30 Euro'ya Düşürüldü

Geçtiğimiz yaz esmeye başlayan Temu fırtınası tüm ülkeyi etkisi altına almış, vatandaşlarımız Türkiye'deki fiyatların çok altında ürünlere erişim sağlayarak bu platformlara yoğun ilgi göstermişti. Ancak, hükümet Ağustos ayında cari açığı azaltma amacıyla yurt dışı alışveriş limitlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Buna göre yurt dışı alışverişinde vergiye tabii olma limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü ve alınan ürün Avrupa Birliği'nden geliyorsa yüzde 30 vergi, Çin'den geliyorsa yüzde 60 vergi uygulaması getitildi. Ancak şimdi bu 30 Euro bedele nakliye ücreti de ilave edildi.

Bu değişikliği daha iyi anlamak için bir örnek üzerinden gidelim: Eğer 29 Euro değerinde bir ürün satın aldıysanız ve bu ürün için 80 TL kargo ücreti ödediyseniz, toplam tutar 30 Euro sınırını aşmış sayılacak. Bu durumda, yüzde 60 oranında vergi ödemek zorunda kalacaksınız.

Vatandaşlar, artık yurt dışından alışveriş yaparken ürün ve kargo bedelini dikkatlice hesaplamak zorunda kalacak. Ayrıca ücretsiz kargo seçeneklerinin de alışveriş yaparken çok daha kritik olacağını belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Adeta gizli zam gibi yapılan bu değişiklik doğru bir karar mı yoksa insanların uygun fiyatlı ürünlere erişim hakkını mı kısıtlıyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.