Türkiye’de En Ucuz Apple Ekosistemi Ne Kadara Kurulur?

Sıfırdan bir Apple ekosistemi kurmak isteseniz ödemeniz gereken para ne kadar olurdu hiç düşündünüz mü? Elbette ki bunun için yeni bir iPhone, Mac, Apple Watch ve AirPods satın almanız gerekirdi. Eğer siz de Apple'ın "sihirli" dünyasının bir parçası olmanın maliyetinin ne kadar olacağını merak ediyorsanız işte en ucuz Apple ekosistemi için ödemeniz gereken para!

Apple Ekosistemi Nedir, Neden Önemli?

Apple ekosistemi dendiğinde her ne kadar akla ilk gelen yukarıdaki saydığımız cihazlar olsa da şirketin oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Bu nedenle biz dahil etmeyecek olsak da iPad ya da HomePod gibi ürünlerle çok daha "zengin" bir deneyim elde edebilirsiniz.

Ya da bizim bu listede tercih edeceğimiz bilgisayar yerine bir iPad ve kalem tercih ederek kendinize farklı bir senaryo oluşturabiirsiniz. Buradaki temel amaç birden fazla Apple ürünü ile yazılım ve donanımı birbiriyle uyumlu şekilde çalışacak cihazları bir araya getirmek.

Örneğin AirDrop ile fotoğraf ve dosyaları cihazlarınız arasında hızlıca paylaşabilir, Mac ve iPad’i aynı klavye ve fareyle yönetebilir, Apple Watch ile iPhone ya da Mac kilidi açabilir, bir cihazda yarım bıraktığınız işleme diğerinde devam edebilir ve hepsini tek bir Apple hesabı üzerinden yedekleyebilirsiniz.

Tüm bunlar ve çok daha fazlası insanların Apple ürünlerine olan ilgisinin artmasına neden oluyor. Her ne kadar Android ve Windows cephesinde bazı çalışmalar olsa da benzer bir deneyimi şu an hiçbir rakip sunmuyor. Peki tüm bunlara sahip olmak istiyorsak ödememiz gereken bedel ne?

En Ucuz Apple Ekosistemi Ne Kadara Kurulur

Yaygın düşüncenin aksine bir Apple ekosistemini kurmak için en pahalı ürünleri satın almanız gerekmez. Şirketin birkaç nesil önce çıkardığı ürünleri satın alarak da uygun fiyatlı bir Apple ekosistemi kurulabilir. Örneğin bizim bu içerikte tercih edeceğimiz ürünler iPhone 13, M1 MacBook Air, Apple Watch SE 2. Nesil ve AirPods 2.

Belirtmekte fayda var ki Apple internet sitesinde daima en yeni ürünlerini satıyor. Bu nedenle listedeki ürünleri almak için diğer güvenilir intrernet sitelerini tercih edebilirsiniz. Tıpkı resmi siteden aldığınız ürünler gibi bunlar da iki sene Apple Türkiye garantisi altında olan ürünler olacaktır.

iPhone 13 her ne kadar birkaç yıl önce çıkmış olsa da fiyatı ve özellikleri ile günümüzdeki fiyat/performans oranı en yüksek model. Bu nedenle eğer iPhone 16 sizin için pahalı geliyorsa internette 34.999 TL civarında iPhone 13 modelini bulabilirsiniz.

İlk defa 2020'de karşımıza çıkan M1 işlemcili MacBook Air kuşkusuz Apple'ın sunduğu en devrimsel ürün. Günümüzde de hala devam eden bu serinin öncüsü olan bu bilgisayar, 26.499 TL'ye satılıyor. Elinizde bir monitör, klavye ve mouse olmadığını varsayarak bizim tercihimiz bu üründen yana oldu.

Ancak söz konusu eksikleri temin ederim ve mobilite çok da önemli değil diyorsanız, M4 işlemcili Mac mini PT gibi satıcılarda 23.4999 TL'ye satın alınabiliyor ve M1 MacBook Air'e kıyasla çok daha güçlü.

AirPods 2. Nesil

TWS kulaklık pazarının tartışılmaz lideri Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 16 ile birlikte dördüncü nesil AirPods modelini de tanıttı. Ancak biz "en ucuz" ekosistemi kurmaya çalıştığımız için internette 5.000 TL'ye satılan AirPods 2. Nesil modelini tercih ettik. Yine de siz gerçekten alacak olursanız, makul bir fiyat farkıyla dördüncü nesili tercih edebilirsiniz.

Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2. Nesil, şu anda Apple'ın en uygun fiyatlı akıllı saati. Ki bir Series 9 kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki ille de bir Apple Watch alacaksanız en uygun fiyatlı olanı alıp geçmek sizi pişman etmeyecektir. Bunun için de ödemeniz gereken miktar 40mm Apple Watch SE 2 için 10.499 TL. Tüm bunları birleştirdiğimizde ise ortaya çıkan tablo şu:

Ürün Model Tahmini Fiyat (TL) iPhone iPhone 13 34.999 TL MacBook M1 MacBook Air 26.499 TL M4 Mac mini (Alternatif) 23.499 TL AirPods AirPods 2. Nesil 5.000 TL Apple Watch Apple Watch SE 2 10.499 TL

Toplam Maliyet:

M1 MacBook Air tercih edilirse 76.997 TL

M4 Mac mini tercih edilirse: 73.997 TL (+ monitör, klavye ve mouse maliyeti)

Gördüğünüz üzere Türkiye'deki en ucuz Apple ekosistemini kurmak için ödemeniz gereken para ortalam 75.000 TL. Elbette ki bu fiyat tercihkerinize göre değişebilir. Örneğin yukarıda da bahsettiğimiz gibi Mac'i çıkararak yerine iPad + kalem ekleyebilir ya da hiçbir şey eklemeden Apple Watcj'u çıkararak 10.499 TL tasarruf edebilirsiniz.

Ancak belirtmekte fayda var ki 70 bin TL karşılığında alacağız tüm bu ürünler sizi senelerce Apple ekosisteminin bir parçası haline getirecek ve teknolojik ürün ihtiyacınızı çözecektir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin bu ekosisteme eklemek ya da çıkarmak istediğiniz bir ürün var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında biizmle payaşabilirsiniz.