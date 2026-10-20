Apple 28 Ekim İçin Davet Gönderdi: Dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini Bekleniyor

Apple'ın yeni etkinliği için tarih belli oldu. Buna göre şirket, dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini'yi 28 Ekim 2026'da Türkiye saati ile 20:00'de tanıtacak. Etkinliğin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını ise açıklamadı. Peki Apple neler gösterecek?

Apple'ın 28 Ekim Davetinde Neler Yazıyor?

Apple'ın basına gönderdiği ve 9to5Mac'in ekran görüntüsünü paylaştığı davetin başlığı "Pro and tell." Davet, gazetecileri 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Los Angeles'taki özel bir "Apple Experience" etkinliğine yerinde katılmaya çağırıyor. Apple saati 10.00 PT (Pasifik saati) olarak veriyor. Bu da Türkiye saatiyle 20.00'ye denk geliyor. Apple davette etkinliğin yapılacağı binayı ya da adresi vermedi. Davetiyelerin devredilemeyeceğini de belirtti.

Apple'ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak da aynı gün X hesabından gelecek haftaki "Pro and tell" etkinliğini sabırsızlıkla beklediğini yazdı. Davetteki görselde siyah zemin üzerinde fırçayla çizilmiş gibi duran gümüş-beyaz bir Apple logosu bulunuyor. Los Angeles'taki etkinlik Apple'ın 13 Ekim 2026'da New York'taki "Welcome home" deneyiminde HomeView'u duyurmasından sonra bu ayki ikinci tanıtımı olacak.

Etkinlik Türkiye'den İzlenebilecek mi?

Davet bir sahne sunumuna değil, davetli basının yerinde katılacağı bir deneyime işaret ediyor. MacRumors geleneksel bir etkinlik beklemediğini ve duyuruların basın bültenleriyle geleceğini yazıyor. Macwelt canlı ya da kayıtlı bir sunum beklemiyor. Giga da klasik bir sunum yerine basın bültenleri, videolar ve yerinde deneme oturumu bekliyor. Apple'ın Türkçe etkinlik sayfası da 20 Ekim 2026 itibarıyla Eylül 2026'daki iPhone etkinliğini gösteriyor ve 28 Ekim etkinliğine ait bir yayın bağlantısı içermiyor.

MacRumors'un 15 Ekim'de aktardığına göre Bloomberg'den Mark Gurman daha önce bu tanıtım için internette yayımlanacak bir video ve basına özel bir deneme oturumu olacağını yazmıştı. MacRumors'un son haberi ise yalnızca basın bültenlerinden söz ediyor. Apple'ın bir video yayımlayıp yayımlamayacağı belli değil. Duyuruların saatini de Apple belirtmedi. MacRumors 2 ihtimal veriyor: davetteki 20.00 ya da Doğu Yakası saatiyle sabah 09.00'a denk gelen 16.00.

Apple'ın 13 Ekim'deki deneyiminde ürün duyuruları etkinliğin başladığı saatte, Doğu Yakası saatiyle 09.00'da gelmişti. Bu örnek, duyuruların bu kez de etkinliğin başlayacağı 20.00'de gelme ihtimalini güçlendiriyor, ama kesin bir bilgi sayılmaz.

28 Ekim'de Hangi Ürünler Bekleniyor?

Gurman bu tanıtımda Apple'ın OLED ve dokunmatik ekranlı 14 ve 16 inç MacBook Pro'yu, M6'lı giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro'yu, M6'lı 24 inç iMac'i ve OLED iPad mini'yi duyurmasını bekliyor. Apple, M6 işlemciyi Ağustos 2026'da Mac mini ile tanıtmıştı. Dokunmatik MacBook Pro'da M5 Pro ve M5 Max işlemcileri, çentik yerine Dynamic Island'ı ve daha hafif bir kasayı öngören Gurman, M6'lı modellerin tasarımının değişmeyeceğini yazıyor. Ayrıntıları 13 Ekim davetini ve Bloomberg'in dokunmatik MacBook Pro iddialarını anlattığımız haberde bulabilirsiniz.

İşlemci konusunda kaynaklar ayrışıyor. 9to5Mac ve MacRumors dokunmatik model için M5 Pro ile M5 Max yazarken TechRadar M6 ya da M5 Ultra ihtimalinden söz ediyor. Dokunmatik modelin MacBook Ultra adıyla gelebileceği de konuşuluyordu, ama MacRumors ve iDrop News'e göre davetin adı ve Gurman'ın son raporları Pro adını işaret ediyor. Apple ürünlerin adını vermedi.

MacRumors, bu ay beklenen yeni Apple ürünleri arasındaki OLED iPad mini'de A20 Pro işlemci bekliyor. Sitenin beklentisine göre tablette titreşimle çalışan hoparlörler olacak ve iPad mini, IP sertifikalı suya dayanıklılık sunan ilk iPad olabilir. Ekranın yenileme hızında kaynaklar ayrışıyor: MacRumors 60 Hz mi 120 Hz ProMotion mı olacağının belli olmadığını yazarken TechRadar ProMotion'lı bir OLED ekrandan söz ediyor. Gurman'a göre yeni ürünler 6 Kasım 2026 Cuma günü satışa çıkabilir. MacRumors ön siparişlerin 28 Ekim'de başlayabileceğini yazıyor.

Türkiye'de MacBook Pro ve iPad mini Kaça Satılıyor?

Apple'ın Türkiye sitesinde MacBook Pro 20 Ekim 2026 itibarıyla 129.999 TL'den başlıyor ve bu fiyat M5 işlemcili 14 inç modele ait. M5 Pro'lu 14 inç modelde fiyat 164.999, 16 inç modelde 194.999 TL'ye çıkıyor. M5 Max işlemcili sürümler 14 inçte 264.999 TL'den, 16 inçte 284.999 TL'den başlıyor.

Apple'ın M5 Pro ve M5 Max'li MacBook Pro'yu tanıttığı Mart 2026'da M5 Pro'lu 14 inç modelin Türkiye fiyatı 134.999 TL, M5 Max'li 14 inç modelinki 222.499 TL'ydi. 16 inç M5 Pro'lu model ise 164.999 TL'ydi. Yani M5 Pro'lu iki modelin fiyatı da 7 ayda 30 bin TL arttı. M5 Max'li 14 inç modeldeki artış ise 42.500 TL.

iDrop News'e göre ABD'de de fiyatlar arttı ve M5 Pro'lu 14 inç model artık 2.499 dolardan başlıyor. Bu model Mart 2026'da 2.199 dolardan çıkmıştı. 2.499 dolar, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 123.831 TL ediyor. MacRumors OLED ekranlı modelin mevcut MacBook Pro'dan daha pahalı olmasını bekliyor. Site, Apple'ın OLED'li dokunmatik modeli mevcut MacBook Pro ile birlikte satabileceğini de yazıyor.

A17 Pro işlemcili mevcut iPad mini, Apple'ın Türkiye sitesinde Wi-Fi'lı 128 GB sürümüyle 39.999 TL'den başlıyor. 256 GB sürümün fiyatı 45.999 TL, 512 GB sürümünki 57.999 TL. Wi-Fi + Cellular sürümlerin fiyatı 48.999 TL'den başlıyor. MacRumors yeni modelin, mevcut modelin ABD'deki 599 dolarlık başlangıç fiyatından yaklaşık 200 dolar pahalı olabileceğini tahmin ediyor. Bu fark, 20 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 9.910 TL ediyor.

Apple yeni ürünlerin Türkiye fiyatlarını ve satış tarihini açıklamadı. Duyurular basın bültenleriyle gelirse ayrıntılar Apple'ın Türkiye sitesindeki Newsroom bölümünde ve ürün sayfalarında görünecek.

Editörün Yorumu

Gurman'ın 9 Ekim'de verdiği "27 Ekim civarı" tarihi 1 gün sapmayla doğru çıktı. Bu isabet, ürün listesine duyduğum güveni de artırıyor. MacBook Pro ya da iPad mini almayı planlıyorsanız 8 gün bekleyerek hem yeni modelleri hem de mevcut modellerin fiyatının nasıl değişeceğini görebilirsiniz. MacRumors'un tahmin ettiği gibi mevcut MacBook Pro satışta kalırsa, beklemek size iki model arasında seçim yapma imkânı da verir. Tek sorun fiyat olabilir: MacRumors'un tahminleri doğru çıkarsa yeni modeller Türkiye'de 20 Ekim 2026'daki başlangıç fiyatlarının epey üstünde kalabilir.