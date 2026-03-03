M5 Pro ve M5 Max'li Yeni MacBook Pro Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı

Apple, uzun süredir merakla beklenen M5 Pro ve M5 Max İşlemcili yeni MacBook Pro modelini tanıtıldı. Böylece dizüstü bilgisayarın Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu. Bilgisayar çok güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunuyor.

M5 Pro ve M5 Max İşlemcili Yeni MacBook Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

14 inç M5 Pro: 134 bin 999 TL

134 bin 999 TL 14 inç M5 Max: 222 bin 499 TL

222 bin 499 TL 16 inç M5 Pro: 164 bin 999 TL

164 bin 999 TL 16 inç M5 Max: 239 bin 999 TL

Yeni MacBook Pro, 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Ayrıca iki işlemci seçeneği bulunuyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayarın M5 Pro işlemcili versiyonu 134 bin 999 TL, M5 Max işlemcili versiyonu ise 222 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılacak. 16 inç büyüklüğündeki bilgisayarın M5 Pro işlemcili versiyon 164 bin 999 TL, M5 Max işlemcili versiyonu ise 239 bin 999 TL'ye satılacak.

Apple'ın web sitesinde yer alan bilgilere göre yeni MacBook Pro modelinin ön siparişleri 4 Mart 2026 tarihinde saat 17.15 itibarıyla verilebilecek. Satışlar ise 11 Mart tarihinde başlanacak. 4 Mart'ta iPhone 17e'nin de ön siparişe açılacağını belirtelim.

Yeni MacBook Pro'nun Özellikleri Neler?

M5 Max ve M5 Pro işlemcileri, 6 adet süper çekirdek ve 12 adet performans çekirdeği olmak üzere toplamda 18 CPU çekirdeği içeriyor. M1 Pro işlemcisinden 7,8 kata kadar daha hızlı olan M5 Pro, yüksek performans sunarak en ağır işlerin bile rahatlıkla üstesinden gelebiliyor. M5 Max ise MacBook Pro serisi dizüstü bilgisayarlar için üretilen en gelişmiş işlemcilerden biri.

Güncelleniyor...