Apple 13 Ekim'de Akıllı Ev Ürünlerini Tanıtacak

Apple 13 Ekim 2026'da New York'ta düzenleyeceği etkinlik için davetleri gönderdi. Davetteki "Welcome home" (Eve hoş geldiniz) ifadesi uzun süredir beklenen akıllı ev ürünlerini akla getiriyor. Bloomberg'den Mark Gurman ise şirketin dokunmatik ekranlı ilk MacBook Pro'yu 27 Ekim 2026 civarında ikinci bir tanıtımla göstereceğini yazdı. Apple bu ikinci tarihi doğrulamadı.

Apple'ın Akıllı Ev Etkinliğinde Hangi Ürünler Bekleniyor?

Gurman'ın daha önceki haberlerine göre Apple'ın bu etkinlikte göstermesi beklenen ürünler yeni Apple TV 4K, yeni HomePod mini ve ekranlı bir ev merkezi. Apple mevcut Apple TV 4K'yı 2022'den, HomePod mini'yi ise 2020'den beri aynı donanımla satıyor. Söylentilere göre yeni modellerde şirketin kendi geliştirdiği N1 kablosuz bağlantı yongası ve daha güçlü işlemciler olabilir. Gurman Temmuz 2026'da yeni Apple TV'deki daha hızlı işlemcinin yapay zekâ destekli yeni Siri'yi çalıştırmak için geleceğini yazmıştı. MacRumors'un Eylül 2026'da Apple'ın yazılım kodlarında bulduğu görseller de HomePod mini için yeni renklere işaret ediyor.

İddialar doğru çıkarsa ev merkezi, Apple'ın ekranlı ilk akıllı ev cihazı olacak. Söylentilere göre cihaz duvara asılan ve hoparlör tabanlı iki sürümle gelebilir, FaceTime görüşmeleri için bir kamera da taşıyabilir. Gurman Ekim 2025'te Apple'ın cihaz için ABD'de 350 dolar civarında bir fiyat hedeflediğini yazmıştı. Apple'ın LG ile geliştirdiği söylenen kapı zili, akıllı kilit ve termostatın bu etkinliğe yetişip yetişmeyeceği ise belli değil.

Etkinlik Türkiye Saatiyle Kaçta, Canlı Yayın Olacak mı?

Apple'ın pazarlama yöneticisi Greg Joswiak X hesabından "Welcome home. October 13." notuyla kısa bir video paylaştı. Videoda Apple'ın gökkuşağı renkli eski logosu nakışla işlenmiş olarak görünüyor. İçerik üreticilerine giden davet ise Apple'ın New York Tribeca'daki binasında saat 09.00'da başlayacak bir "Apple Experience" (Apple Deneyimi) etkinliğinden söz ediyor. Bu saat Türkiye'de 16.00'ya denk geliyor.

Davette canlı yayına dair bir bilgi yok. Şirketin etkinlik sayfası apple.com/tr/apple-events de 9 Ekim 2026 itibarıyla yeni etkinliği değil, Eylül 2026'daki iPhone etkinliğini gösteriyor. Bloomberg ise iki tanıtımda da internette yayınlanacak bir video ve basına özel ürün inceleme oturumları olacağını yazdı. Şirket Mart 2026'da MacBook Neo'yu da aynı "Apple Experience" biçimiyle, canlı yayın yapmadan duyurmuştu.

Ay Sonundaki Lansmanda Hangi Ürünler Gelebilir?

Gurman'ın yeni haberi, ayın son haftası için konuşulan yeni Mac'leri bir tarihe bağlıyor. Sızıntılarda MacBook Ultra adıyla anılan dokunmatik model ayrı bir seri olarak değil, 14 ve 16 inçlik MacBook Pro olarak gelebilir. Bu modellerde OLED ekran, çentik yerine iPhone'lardaki gibi Dynamic Island ve daha hafif bir kasa bekleniyor. Önceki Bloomberg haberlerinde bu modeller için M5 Pro ve M5 Max işlemciler geçiyordu.

Listede OLED ekranlı ve iPhone 18 Pro'daki A20 Pro işlemciyle gelmesi beklenen yeni iPad mini de var. Tablet yatay kenara taşınan ön kamera ve yenilenen hoparlörlerle çıkabilir. Gurman'a göre aynı gün M6 işlemcili 14 inçlik MacBook Pro ve iMac de gelebilir; iki modelde yalnızca işlemcinin değişmesi bekleniyor.

Türkiye'de Hangi Ürünler Satılıyor, Fiyatlar Ne Kadar?

Apple HomePod ve HomePod mini'yi Mayıs 2024'ten bu yana Türkiye'de resmen satıyor, iki hoparlördeki Siri Türkçe komutları da anlıyor. Şirketin Türkiye sitesinde 9 Ekim 2026 itibarıyla HomePod mini 7.999 TL'ye, HomePod 20.999 TL'ye satılıyor; 64 GB Apple TV 4K 13.499 TL'den, MacBook Pro ise 129.999 TL'den başlıyor. Apple hoparlörlerin ve Apple TV'nin bu fiyatlarını Haziran 2026'daki zamla belirledi. Yeni modellerin Türkiye'ye geliş tarihi ve fiyatı belli değil.

Bu ürünlerden birini son günlerde doğrudan Apple'dan aldıysanız fikrinizi değiştirme hakkınız var. Apple Türkiye standart donanımı teslimattan itibaren 14 gün içinde gerekçe sormadan geri alıyor. Bu süre içinde yeni modelleri görüp kararınızı verebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Apple HomePod mini'yi Mayıs 2024'te Türkiye'de 3.999 TL'ye satışa sunduğunda hoparlör zaten üç buçuk yaşındaydı. Şirket aynı donanımı Ekim 2026'da 7.999 TL'ye satıyor. Bu yüzden altı yıllık bir hoparlöre ya da dört yıllık bir Apple TV'ye bu aşamada para vermenin bence anlamı yok. Ancak yeni modellerin Türkiye'ye mevcut fiyatların altında gelmesini de beklemiyorum; ekranlı ev merkezi burada yalnızca makul bir fiyatla karşılık bulur. Bu ürünlerden birini almayı planlıyorsanız akıllı ev etkinliğini, MacBook Pro için de ay sonunu bekleyin.