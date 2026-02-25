Dokunmatik OLED Macbook Pro Neler Sunacak? İşte Özellikleri

Apple cephesinde gözler M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro'lara çevrilmiş olsa da, iki farklı cihaz daha bekleniyor: iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook ve dokunmatik OLED MacBook Pro. Bloomberg’e göre dokunmatik ekranlı MacBook Pro, iPhone’daki Dynamic Island ve delikli kamera çözümünü benimseyecek.

Dynamic Island, mevcut çentiğin yerini alarak daha fazla ekran alanı sunacak. iPhone’da olduğu gibi, Mac’e gelecek Dynamic Island da etkileşimli olacak ve kullanılan uygulamaya ya da macOS özelliğine göre genişleyecek.

Dokunmatik Macbook Pro: Daha ince kasa, Apple M6 Max işlemci

Apple daha önce dokunmatik ekranlı bir bilgisayar geliştirmediği için işletim sistemini yani macOS'i daha dokunmatik dostu hale getirmeye çalışıyor. Kullanıcılar ekrandaki öğelere dokunabilecek veya tıklayabilecek; denetimler ise kullanılan giriş yöntemine göre değişecek.

Örneğin menü çubuğundaki bir öğeye dokunulduğunda, dokunmaya göre optimize edilmiş kontrol seçenekleri görüntülenecek. macOS yakınlaştırma/uzaklaştırma için pinch (iki parmakla sıkıştırma) hareketi ile hızlı kaydırma gibi iPad özelliklerini destekleyecek.

Apple daha önce bazı MacBook Pro modellerinde OLED Touch Bar’ı denemiş, ancak beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle bu özelliği kaldırmıştı. Dokunmatik ekrana geçiş yapılması yeni MacBook Pro’nun iPad gibi “önceliği dokunmatik olan” bir cihaz olarak konumlandırılacağı anlamına gelmiyor.

Dokunmatik ekran ve OLED panelin yanı sıra yeni MacBook Pro’nun daha ince bir kasa tasarımına sahip olabileceği; ancak genel görünümünün mevcut modelle büyük ölçüde benzer kalacağı ifade ediliyor.

OLED ekranlı modellerin, 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen M6 Pro ve M6 Max çipleriyle gelmesi bekleniyor. Söz konusu cihazların 2026’nın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Bu da Apple’ın 2026 yılı içinde MacBook Pro serisini iki ayrı güncellemeyle yenileyebileceğine işaret ediyor.