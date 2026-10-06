Apple, Kullanıcıların Yıllardır Beklediği Ürün Sonunda Yeniliyor

Apple'ın Ekim ayında birden fazla yeni ürün tanıtması bekleniyor. Şirketin 13 Ekim'de yeni Apple TV 4K, yeni HomePod mini ve ekranlı akıllı ev cihazını duyuracağı öne sürülüyor. Ayın son haftasında ise sıra yeni Mac modellerine gelebilir. Katlanabilir iPhone Duo da 23 Ekim'de satışa çıkacak. Apple ise tanıtım tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Apple 13 Ekim'de Hangi Ürünleri Tanıtacak?

Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin 13 Ekim'de üç yeni ürün tanıtacağını öne sürdü. Bunların başında yeni Apple TV 4K geliyor. Mevcut Apple TV 4K 2022'de çıktığı için cihaz 4 yıl sonra ilk kez yenilenecek. Ona yeni HomePod mini ve uzun süredir beklenen ekranlı akıllı ev cihazı eşlik edecek. Gurman, ürünlerin bir etkinlikle tanıtılacağını da belirtti.

Apple TV ve HomePod modelleri Türkiye'de de satılıyor. Bu ürünlerin fiyatları Haziran ayında zamlanmıştı. Zamla birlikte HomePod mini 5.999 TL'den 7.999 TL'ye, HomePod ise 17.999 TL'den 20.999 TL'ye yükselmişti. Zamın üzerinden çok zaman geçmediği için yeni modellerin de bu fiyatlara yakın olması bekleniyor.

Apple Ekim Ayının Son Haftasında Ne Tanıtacak?

Apple'ın Ekim 2026'da tanıtacağı ürünler bunlarla sınırlı olmayacak. MacRumors'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, 13 Ekim'deki duyuruların ardından ayın son haftasında yeni ürünler tanıtılacak. Ne yazık ki şu an için tanıtılacak ürünleri ve bunun bir etkinlikle yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Sızıntılar ise yeni Mac modellerini işaret ediyor. Bu modeller arasında OLED ekranlı yeni MacBook, M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro ve M6 işlemcili iMac yer alıyor.

OLED Ekranlı iPad mini Ne Zaman Gelecek?

Bu ay gelmesi beklenen bir diğer ürün de OLED ekranlı iPad mini. İddiaya göre tablette A20 Pro işlemcisi, yatay konumlu ön kamera ve yenilenmiş hoparlör sistemi bulunacak. iPad mini'nin hangi etkinlikte tanıtılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

iPhone Duo Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 23 Ekim'de satışa sunulacak. Telefon, 9 Eylül'deki etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılmıştı. iPhone Duo'da 7,6 inç iç ekran ve 5,4 inç dış ekran bulunuyor. Apple'a göre telefon, açıldığında şirketin bugüne kadarki en ince iPhone'u oluyor. Cihaz gücünü A20 Pro işlemcisinden alıyor ve arka yüzeyinde iki adet 48 megapiksel kamera taşıyor. Telefonun ABD'deki fiyatı ise 1.999 dolardan başlıyor.

Apple, iPhone Duo'ya uyumlu uygulamaların App Store'a gönderilebileceğini de duyurdu. iOS 27.1 SDK ile hazırlanan uygulamalar, telefonun iç ekranını tamamen kaplayabilecek. Uyumlu olmayan uygulamalar ise ekranın kenarlarında siyah boşluklarla görüntülenecek.

Editörün Yorumu

Ekranlı akıllı ev cihazı bence Apple'ın bu ayki en önemli ürünü olacak. Bu cihaz, şirketin evdeki günlük alışkanlıklarımıza nasıl dahil olmak istediğini gösterecek. Akıllı ev ürünleri Türkiye'de henüz geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış değil. Bu nedenle cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve hangi fiyatla satılacağı en az özellikleri kadar önemli olacak. HomePod modellerinin Haziran ayındaki zammı da göz önüne alındığında, fiyatın belirleyici olacağını düşünüyorum.