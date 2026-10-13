Apple HomeView'u Tanıttı: Tüm Akıllı Ev Ürünleriniz Artık Tek Cihazda

Apple, 13 Ekim 2026'da ilk akıllı ekranı HomeView'u tanıttı. Masaüstü ve duvar tipi iki versiyonu olan cihaz ABD'de 299 dolar (14 bin 760 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.13 Kasım 2026'da satışa çıkacak olan cihaz, ilk etapta Türkiye'ye gelmeyecek. Benzer bir şekilde Avrupa Birliği'nde de satılmayacak.

Fiyat: Her iki versiyon da 299 dolar

Her iki versiyon da 299 dolar Çıkış: Ön sipariş 13 Ekim, satış 13 Kasım 2026.

Ön sipariş 13 Ekim, satış 13 Kasım 2026. Donanım: 7 inç Liquid Retina ekran, A18 çip, Center Stage destekli FaceTime kamerası.

Apple HomeView Ne İşe Yarıyor?

HomeView, Apple'ın akıllı ev cihazlarını yönetmek için geliştirdiği ekranlı bir cihaz. Yapay zeka destekli Siri ile çalışan HomeView, yemek tariflerini ekranda gösterebiliyor, sesli komutlarla zamanlayıcı ayarlayabiliyor ve evdeki akıllı cihazları kontrol edebiliyor. Ayrıca FaceTime üzerinden görüntülü görüşme yapmayı da destekliyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri yüz tanıma sistemi. Apple'a göre HomeView, aynı evde yaşayan altı kişiyi birbirinden ayırt edebiliyor. Ekranın karşısına kimin geçtiğini algılayarak o kişiye ait ana ekranı, mesajları, takvimi ve anımsatıcıları gösteriyor. Bul uygulamasındaki bilgiler de kullanıcıya göre değişiyor.

Ekranın önünde kimse kalmadığında ise cihaz otomatik olarak kilitleniyor. HomeView, kullanılmadığı zamanlarda dijital bir saat veya fotoğraf çerçevesi olarak da kullanılabiliyor. Apple Watch'takine benzer saat tasarımlarının yanı sıra Snoopy gibi animasyonlu görünümler de sunuyor. Home Camera özelliği ise evdeki güvenlik kameralarından gelen dokuz canlı görüntünün aynı anda ekranda izlenmesini sağlıyor.

Apple HomeView Özellikleri Neler?

Ön tarafta 7 inç Liquid Retina ekran bulunuyor. Parlaklık 500 nit ile 0,3 nit arasında otomatik ayarlanıyor. Engadget, 0,3 nitin Apple'ın bugüne kadar herhangi bir cihazda sunduğu en düşük parlaklık değeri olduğunu belirtiyor. Bu, gece yatak odasında rahatsız etmeyen bir ekran demek.

Cihazı A18 çip çalıştırıyor. Ekranın üstünde Center Stage destekli 12 MP FaceTime kamerası var. Fiziksel tuş yok; HomeView'u yalnızca dokunarak ve sesle kullanıyorsunuz.

HomeView (masaüstü) HomeView (duvar tipi) Fiyat (ABD, Ekim 2026) 299 dolar 299 dolar Ses Ekranda iki geniş bantlı sürücü, tabanda aşağı bakan woofer ve iki pasif radyatör İki özel sürücü Renkler Gümüş, yıldız ışığı, pembe, uzay grisi Uzay grisi, gümüş Montaj Paslanmaz çelik menteşeli taban, açı ayarlı Duvara montaj (aparatlar ayrıca satılıyor)

Duvar tipi versiyon için aparatlar ayrıca satılıyor. Schneider Home imzalı USB-C duvar bağlantısı 59,95 dolardan, AC kablolu versiyon 79,95 dolardan başlıyor. PoE destekli versiyon 129,95 dolar ve 2027'nin başında geliyor.

HomeView'da Uygulama Desteği Var mı?

Hayır. HomeView'da App Store yok. Engadget'ın aktardığına göre arayüz CarPlay'e benzer biçimde çalışıyor: son kullandığınız ses ve görüntülü görüşme uygulamalarını ve Takvim, Hava Durumu gibi Apple'ın kendi uygulamalarını gösteriyor.

Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV, AirPlay ve çok odalı ses desteği cihazda hazır geliyor. iPhone'u HomeView'a yaklaştırdığınızda çalan müziği ya da açık tarifi ekrana aktarabiliyorsunuz. Ev içi Intercom özelliği HomePod, iPhone, iPad ve Apple Watch ile birlikte çalışıyor.

iPhone Olmadan Kullanabilir mi?

Kullanamazsınız. Kurulum ve çoklu kullanıcı desteği için güncel yazılımlı bir iPhone ya da iPad gerekiyor. Engadget'a göre cihaz, güvenlik için belirli aralıklarla eşleştirilmiş iPhone veya iPad'in kilidinin açılmasını da istiyor.

Siri AI, HomeView yazılım sürümü 27.2'de beta olarak geliyor. Kişisel bağlam özellikleri için Apple Intelligence destekli bir iPhone ya da iPad şart. Bazı sunucu tabanlı Apple Intelligence özelliklerinde günlük kullanım sınırı var; Apple genişletilmiş erişimi ileride ücretli sunmayı planlıyor.

HomeView Hangi Ülkelerde Satılacak?

Apple'ın açıklamasına göre HomeView ilk etapta ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Singapur ve Güney Afrika'da satışa çıkıyor. Siri AI bu ülkelerin hepsinde yalnızca İngilizce destekliyor. Kanada Fransızcası sonraki bir güncellemeyle gelecek.

Cihaz Avrupa Birliği'nde satılmayacak, çünkü Siri AI AB'deki iOS'ta kullanılamıyor. Türkiye de listede yok ve Apple Türkçe Siri AI desteği için bir tarih vermedi.

Apple Home Collection Nedir?

Apple, HomeView ile birlikte LG ve Schneider Electric ile geliştirdiği Apple Home Collection'ı da duyurdu. Seride iç ve dış mekân kameraları, görüntülü kapı zili, kapı kilidi ve termostat var. Engadget fiyatların 199 ile 349 dolar arasında olacağını aktarıyor. Ürünler Aralık 2026'dan itibaren, bazıları 2027'nin başında çıkacak.

HomeView bu cihazları yönetebiliyor ve kamera görüntülerini canlı gösterebiliyor. HomeKit ve Matter destekli diğer akıllı ev ürünleri de çalışıyor.

HomeView'u Beklemeye Değer mi?

Türkiye'deki kullanıcı için bize göre şimdilik hayır. Cihazın merkezinde Siri AI var ve bu özellik yalnızca İngilizce, üstelik beta aşamasında. Yurt dışından getirseniz bile Türkçe konuşan bir hane için HomeView'un en güçlü yanı devre dışı kalıyor. App Store olmaması ve iPhone'a sıkı bağımlılık da cihazı yalnızca Apple ekosistemine tamamen yerleşmiş evler için anlamlı kılıyor. Türkçe destek ve resmi satış haberi gelene kadar beklemenizi öneririz.