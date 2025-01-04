Apple CEO’su Tim Cook'tan Donald Trump'a Milyonluk Kıyak

Şu sıralar teknoloji devlerinin arası, ABD Başkanı olarak ikinci kez koltuğa geçmeye hazırlanan Donald Trump ile epey iyi.

Meta daha evvelden Trump'ın törenine bağış yapmıştı. Şimdi Apple CEOʼsu Tim Cook da Trump’ın göreve başlama töreni fonuna 1 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

Cook’un bağışı, birlik ve Amerikan geleneklerini onurlandırma amacı taşıyor. Alabama doğumlu olan Cook’un bu bağışı tamamen kişisel olarak yaptığı ve Apple’ın tören fonuna katkıda bulunmayacağı belirtiliyor.

Cook, geçen ay Trump’la Florida’daki Mar-a-Lago’da bir toplantıda bir araya gelmişti. Aynı etkinlikte Tesla CEO’su Elon Musk da Trump ve Cook ile birlikte yemek masasında görüntülenmişti.

Bağış Yapan Diğer Teknoloji Şirketleri: Google, Meta, OpenAI...

Cook’un yanı sıra birçok teknoloji lideri ve şirket, Trump’ın göreve başlama törenine maddi destek sağlıyor. Liste şöyle:

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Kasım ayında Trump’la görüşmek için Mar-a-Lago’yu ziyaret etti.

Google CEO’su Sundar Pichai , Aralık ayında Trump ile bir araya geldi.

, Aralık ayında Trump ile bir araya geldi. OpenAI CEO’su Sam Altman da törene 1 milyon dolar bağışlayanlar arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra Ford, Toyota, GM, Goldman Sachs, Bank of America ve Coinbase gibi teknoloji ve iş dünyasının büyük isimleri de milyonlarca dolar bağış yaptı.

Trump'tan Şirketleri Koruma Sözü

Cook, Trump’ın ilk başkanlık döneminde sık sık bir araya geldikleri bilinen bir isim. Özellikle Apple’ın Avrupa Birliği ile yaşadığı ticari zorlukları Trump ile tartıştığı ve Trump’ın, ABD şirketlerini AB’ye karşı koruyacağı sözünü verdiği bildiriliyor.

Meta tarafında ise, Trump’ın ikinci dönemine hazırlık olarak politika ekibinde önemli bir değişiklik yapıldı. Nick Clegg, Meta’nın küresel politika liderliğinden ayrılırken yerine Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakın bağları olan Joel Kaplan getirildi. Kaplan, daha önce George W. Bush yönetiminde görev yapmış bir isimdi.