Meta, Telefonları Çöpe Attıracak Yeni Akıllı Gözlüğü için 360 Bin TL İstiyor

Meta’nın Orion prototipinde tanıttığı "lens içi ekran" teknolojisi, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimini kullanıcıların günlük hayatına entegre etmeyi hedefliyor ve bu kapsamda nicedir beklenen bir güncelleme sunuyor.

Meta Connect etkinliğinde CEO Mark Zuckerberg’in, dünyanın en gelişmiş gözlükleri olarak tanımladığı Orion prototipinden ilham alan bu yeni model, mevcut Ray-Ban Meta gözlüklerinin pratikliğini artırırken Meta Quest gibi kapsamlı VR/AR özelliklerini daha kompakt bir tasarıma taşıyacak.

Orion’un En İyi Özellikleri Yeni Modele Geliyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta, Orion’un bazı dikkat çekici özelliklerini yeni Ray-Ban Meta gözlüklerine taşıyacak.

Bu özellikler arasında AR bileşenli holografik arayüz ve kullanıcıların parmak hareketleriyle menü kontrolü sağlaması yer alıyor.

Yani yalnızca fotoğraf çekme ve sesli komutlarla sınırlı bir model yerine daha kapsamlı bir deneyim elde etmenizi sağlayacak bir model çıkacak.

Her Güzelin Bir Kusuru Var: Yalnızca 4 Saat Kullanılıyor

Bu teknolojik sıçrayışa adapte olmak zor. Çünkü AR ekranının eklenmesiyle beraber gözlüklerin enerji tüketimi artacak ve model yalnızca 4 saatlik kullanım sunabilecek. Yeni modelde bu süreyi uzatmak için ciddi bir tasarım üstünde çalışmaları gerekecek.

Tasarım kısmına baktığımızda ise AR teknolojisinin donanım gereksinimleri gözlükleri daha büyük olma ihtimali var. Şayet Meta, Ray-Ban'ın mevcut boyutlarını korumayı başarırsa büyük bir tasarım başarısına imza atabilir.

Orion Prototip Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

The Verge, Orion gözlüklerinin prototip maliyetinin yaklaşık 10.000 dolar olduğunu rapor etti. Pek de tüketici dostu bir fiyat etiketi değil. Tabii Meta’nın bu teknolojiyi geliştirme sürecinde olduğu unutulmamalı. Tüm geliştirmeler tamamlandığında daha farklı bir fiyat etiketiyle karşılaşabiliriz.