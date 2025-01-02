OpenAI, Geliştiricileri Kızdırdı: Opt-Out Aracı Sözünü Tutamadı

OpenAI, tam yedi ay önce içerik üreticilerinin eserlerinin yapay zeka eğitimine dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebileceği bir araç geliştirdiğini duyurmuştu. Ancak bu zamana kadar somut bir adım atılmış değil. Media Manager adı verilen araca dair hiçbir haber, hiçbir iz yok.

Media Manager sisteminin; telif hakkına sahip metinleri, görselleri, sesleri ve videoları tanıyarak içerik sahiplerinin tercihlerini yansıtacağı söylenmişti. OpenAI, bu araçla eleştirileri hafifletmeyi ve olası hukuki sorunlardan kaçınmayı planlıyordu ama içeriden gelen bilgiler durumun pek de parlak olmadığını gösteriyor.

Eski bir çalışan, verdiği demeçte şöyle dedi:

Bu araç hiçbir zaman bir öncelik olarak görülmedi. Hatırladığım kadarıyla üzerinde çalışan bir kişi bile yoktu.

Yasal Sorunlar Kapıda

OpenAI’ın kullandığı yapay zeka modelleri, internet üzerindeki metinler, görseller ve videolar gibi devasa veri setleri üzerinde eğitiliyor. Ancak bu içeriklerin bazıları, telif hakları ihlal edilerek eğitimde kullanılıyor.

Örnek olarak: OpenAI’nin video üretim aracı Sora, TikTok logosu ve popüler video oyunu karakterlerini içeren klipler oluşturabiliyor. ChatGPT ise belirli bir şekilde yönlendirilirse, New York Times makalelerini birebir kopyalayabiliyor. Bu makalelere erişimin ücretli olduğunu ayrıca belirtelim.

İçerik üreticileri doğal olarak bu duruma tepki gösteriyor. Haber kuruluşları, sanatçılar, oyun geliştiricileri ve yazarlar OpenAI'a sayısız dava açtı. Aralarında Sarah Silverman ve Ta Nehisi-Coates gibi ünlü yazarların da bulunduğu davacılar, OpenAI’ın eserlerini izinsiz kullandığını iddia ediyor.

Media Manager Aracı Gelse Bile Sorun Çözülmez

Media Manager, bu eksikliği gidermek ve üreticilerin haklarını daha kapsamlı korumak amacıyla geliştirilmiş bir sistem olarak tanıtılmıştı. Uzmanlara göre, Media Manager gibi bir araç, yaratıcıların endişelerini tamamen gideremeyebilir. Fairly Trained kurucusu Ed Newton-Rex, bu tür sistemlerin yükü içerik sahiplerinin omzuna bıraktığını düşünüyor:

Çoğu üretici bu aracı duymayacak bile, ancak kullanmamaları eserlerinin izinsiz kullanımına onay vermek gibi algılanabilir. Birçok yaratıcı eserinin nerede paylaşıldığını bile bilmiyor.

Media Manager, OpenAI için bir PR hamlesi gibi görünüyor. Sorunları çözecekmiş gibi dursa da temel telif hakkı yasalarını ihlal ederek çalışan bir şirketi tamamen koruma altına almaya yetmez. Şimdilik üreticilerin sorduğu "Eserlerimizi kim koruyacak?" sorusu yanıtsız kalmaya devam edecek.