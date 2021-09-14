Apple iPhone 13 Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Apple tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen çevrim içi etkinlik sırasında tanıtılan iPhone 13 modellerinin ülkemizdeki resmi satış fiyatları belli oldu. Peki Apple iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar ve ne zaman satışa sunulacaklar? İşte dudak uçuklatan yeni fiyat etiketleri!

Apple iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

24 Eylül 2021 itibarıyla ön satışa sunulacak olan modellerin 01 Ekim 2021 itibarıyla resmi olarak mağazalarda yer alacağı duyuruldu. Tanıtılan modellerin tüm varyantlarına ait fiyat bilgisini hemen aşağıdaki listemizden görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için ilgili içeriğimize göz atmayı unutmayın.

iPhone 13 Mini Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 10.999 TL

256 GB için 11.999 TL

512 GB için 13.999 TL

iPhone 13 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 11.999 TL

256 GB için 12.999 TL

512 GB için 14.999 TL

iPhone 13 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 15.999 TL

256 GB için 16.999 TL

512 GB için 18.999 TL

1 TB için 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

128 GB için 17.999 TL

256 GB için 18.999 TL

512 GB için 20.999 TL

1 TB için 22.999 TL

Apple iPhone 13 Yenilikleri Neler?

Çentik Boyutu

Ekran Yenileme Hızı

Kamera Yerleşimleri

Depolama Seçenekleri

İşlemci

Batarya Ömrü

1- Çentik Boyutu

iPhone X modelinden bu yana çentikli tasarıma geçiş yapan Apple, tam olarak dört nesil boyunca (iPhone X, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12) bu çentik yapısında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Şimdi, tam da beklenilen şekilde, çentiğin bir miktar daha küçük bir yapıya büründüğünü görüyoruz. iPhone 13 ailesinin tamamı, mevcut çentik yapısından yüzde 20 daha küçük çentik ile geliyor.

2- Ekran Yenileme Hızı

Günümüzde akıllı telefonların performansı, bundan tam anlamı ile yararlanabilecek ölçüde gelişti diyebiliriz. Son dönemlerin temel trendlerinden birisi haline gelen yüksek ekran yenileme hızı, artık iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde yer alıyor. Yani artık tüm ekran deneyiminizi 120 Hz tadında yaşayabileceksiniz.

3- Kamera Yerleşimleri

Kamera tarafında yapılan değişiklikleri bir kenara bırakırsak, kameraların yerleşimi ile ilgili de çeşitli değişiklikler söz konusu diyebiliriz. Örneğin iPhone 13 Mini ve iPhone 13, iPhone 12 serisinden farklı olarak çarpraz kamera kurulumu ile kutudan çıkıyor.

4- Depolama Seçenekleri

64 GB günümüz standartları için bir miktar yetersiz bir depolama alanı olarak tanımlanabilir. iPhone 13 serisi, en az 128 GB depolama seçenekleri ile satışa sunuluyor. Tabii ki hayatımızı güzelleştirecek olan bu detay, fiyatların da belirli bir oranda artmasına neden oluyor. Bu nedenle aslında isteyen kullanıcıların 64 GB tercih edebilmesine imkan sunulmasını isterdik. Bu arada azami depolama seçenekleri de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için 1 TB olacak şekilde güncellendi.

5- İşlemci

iPhone 13 serisine güç veren A15 Bionic, CPU tarafında yüzde 50 ve GPU tarafında yüzde 30 daha performanslı bir yapıya sahip. Altı çekirdekli işlemcinin iki çekirdeği yüksek performansa odaklanırken, grafik işlemci ise dört çekirdekli mimariye sahip.

6- Batarya Ömrü

Her bir modeli iPhone 12 serisindeki selefi ile kıyasladığımızda iPhone 13 Mini 1,5 saate kadar, iPhone 13 2,5 saate kadar, iPhone 13 Pro 1,5 saate kadar ve iPhone 13 Pro Max 2,5 saate kadar daha uzun batarya ömrü sunuyor. Burada büyüyen batarya kapasitelerinin de gerçekten önemli bir etkisi var.