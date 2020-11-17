Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulacak olan iPhone 12 modelleri oldukça beğenilmiş gibi gözüküyor. Yeni modellerin çıkışından bu yana uzun bir zaman geçmemiş olsa da bu, iPhone 13 hakkındaki sızıntılar ve söylentiler için bir engel değil. Apple iPhone 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi isimli bu yazımızı yeni modeller nihai olarak tanıtılıncaya dek güncelleyeceğiz ve sizler için en yeni bilgileri burada bir araya getireceğiz.

Şu anda elimizde olan tek şey söylentiler olsa da, haberlerin pek iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Pek çok farklı kaynak yeni modellerde bazı tasarım iyileştirmeleri, iç iyileştirmeler ve daha güçlü kameralar beklememiz gerektiğine işaret ediyor. Öte taraftan hemen hepsi, büyük çaplı bir güncelleme olmayacağı konusunda hemfikir gibi gözüküyor. Bu, muhtemelen pek de duymak istemeyeceğiniz bir durum.

Tabii bahsettiğimiz gibi tüm bunlar bir spekülasyon ve Apple'ın yeni modelleri hazır olduğunda işler değişebilir. Bu yazının devamında iPhone 13 hakkında şimdiye dek duyduğumuz sızıntıların, söylentilerin, spekülasyonların ve haberlerin bir derlemesini bulacaksınız. Her yeni gelişme ile birlikte bu yazıyı güncelleyeceğimiz için, en güncel bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı sık sık ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Apple iPhone 13 Hakkında

iPhone 13 Nedir? iPhone 12'nin halefi.

iPhone 12'nin halefi. iPhone 13 Fiyatı Ne Kadar Olacak? 699 Dolar ve üstü olacaktır.

699 Dolar ve üstü olacaktır. iPhone 13 Ne Zaman Çıkacak? Muhtemelen Eylül 2021.

Apple iPhone 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - 2021

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse bir sonraki iPhone modelinin iPhone 13 olarak adlandırılmama ihtimali var. Bildiğiniz üzere '13' Amerika dahil olmak üzere pek çok ülkede şansız bir sayı olarak görülüyor. Bu yüzden Apple, yeni modellerinde bu rakamı atlamak isteyebilir. Nitekim iPhone 8'den iPhone X'e yapılan geçişte de atlamalar olduğu için, bu pek de şaşırtıcı olmaz.

Bu noktada bazı sızıntılar iPhone 13'ü, bazı sızıntılar iPhone 12s'i ve bazı sızıntılar ise iPhone 14'ü işaret ediyor. Yine de tüm konu boyunca bu modelleri 'iPhone 13' olarak anacağız. Eğer bu konuda farklı iddialar gelirse, yazımızda değişiklikler yapabiliriz.

Apple iPhone 13 Serisi Kaç Modelden Oluşacak?

Tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi, iPhone 13 serisinin de dört farklı modelden oluşmasını bekliyoruz.

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Bu noktada konumlandırmalar aynı olacaktır. iPhone 13 Mini ile iPhone 13 muhtemelen aynı teknik özelliklere sahip olacak ancak adından da anlayabileceğiniz üzere bir modelin ekranı, diğerine kıyasla daha küçük olacaktır. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max şirketin bir sonraki nesil amiral gemisi modelleri olarak yeni teknolojileri barındıracaktır.

Yine iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max arasındaki temel farkın ekran boyutları noktasında olmasını bekliyoruz.

Apple iPhone 13 Özellikleri

iPhone 13 Özellikleri Neler Olacak? Daha gelişmiş teknik özellikler, daha iyi kamera ve nispeten yeni bir tasarım.

Bulunduğumuz noktada iPhone 13 hakkında hiçbir şey bilmediğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak çeşitli kaynaklar, şirketin bir sonraki nesilleri için şimdiden bazı söylentilerle karşımızdalar. Öncelikle hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeni serinin dört farklı modelden oluşacağı iddia ediliyor.

iPhone 12 modellerinde beklenen ancak kullanıcılara sunulmayan en önemli beklentilerden birisi, yüksek ekran yenileme hızı idi. Bu noktada iPhone 13 modellerinde 90Hz ya da 120Hz ekran yenileme hızı ile karşılaşacağımız iddia ediliyor. Apple bu alanda biraz geç kaldığı için, bu söylentiler muhtemelen tutarlı olacak.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

Hemen yukarıdaki kaynaktan alıntıladığımız bazı bilgilerle yeni modellerin çeşitli özelliklerine önden bakabiliriz. Her zaman olduğu gibi bu sızıntı için de tutumlu bir yaklaşım sergilemek doğru olacaktır. Henüz iPhone 13 modellerine bir yıl gibi bir süre var ve bu süreçte pek çok değişiklik yaşanabilir.

iPhone 13 Ekran Boyutları

iPhone 13 Mini Ekran Boyutu: 5.42 inç

iPhone 13 Ekran Boyutu: 6.06 inç

iPhone 13 Pro Ekran Boyutu: 6.06 inç

iPhone 13 Pro Max Ekran Boyutu: 6.67 inç

Bu noktada ufak bir kıyaslama yapabilmeniz adına iPhone 12 Mini'nin 5.40 inç, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun 6.1 inç ve iPhone 12 Pro Max'in 6.7 inç ekran boyutuna sahip olduğunu hatırlatalım. Yani yeni modellerin ekran boyutları arasında devasa farklar olmayacak gibi gözüküyor.

iPhone 13 Kameraları

iPhone 13 Mini Kamerası: İkili Kamera Kurulumu

iPhone 13 Kamerası: İkili Kamera Kurulumu

iPhone 13 Pro Kamerası: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR

iPhone 13 Pro Max Kamerası: Üçlü Kamera Kurulumu + LiDAR

Hemen yukarıdaki bilgileri göz önüne aldığımızda kamera kurulumu açısından herhangi bir farklılık olmayacağını görüyoruz. Tabii ki sensör teknolojisi değişecektir ancak kamera sayısı birebir korunabilir gibi gözüküyor. Öte taraftan artırılmış gerçeklik adına önemli bir yere sahip olan LiDAR, pahalı olması sebebi ile, yalnızca üst modellerde yer alacak gibi gözüküyor. Tıpkı iPhone 12'lerde olduğu gibi.

Ayrıca endüstri analisti Ming-Chi Kuo, ki kendisi saygın bir kaynaktır, yeni modellerde f/2,4 diyafram açıklığına sahip beş birimli lensten f/1,8 diyafram açıklığına sahip altı birimli lense geçiş yapılacağını belirtti. Bu, daha profesyonel bir kamera anlamına geliyor.

Yine de şu aşamada özellikle kameralar hakkında oldukça az şey söylendi ancak iPhone 13 ile iPhone 12 serisini ayıracak olan en belirgin farkın kamera tarafında yaşanmasını bekliyoruz.

Yine tüm modeller farklı bantlarda 5G'e hazır olacak gibi gözüküyor. Pek çok kullanıcının merak ettiği noktalardan birisi ise çentikler. Açıkçası bazı kaynaklar aynı kalacağını, bazıları ise küçüleceğini söylüyor. Yani bunun üzerine konuşmak için henüz erken diyebiliriz.

Oldukça tutarlı sızıntıları ile tanıdığımız Jon Prosser, önümüzdeki sene satışa sunulacak modellerde 1 TB depolama kapasitesi olacağını belirtti. Tabii bunun iPhone 13 Mini ve iPhone 13'ten ziyade, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için geçerli olabileceğini düşünebiliriz.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Eğer bu sızıntı doğru ise ve yeni modellerde 1 TB depolama kapasitesi seçeneği yer alırsa, bugüne dek gördüğümüz en pahalı modellerle karşılaşmamız oldukça olası gibi gözüküyor.

iPhone 13 Konnektörü

Bu noktada üç farklı senaryo üzerinde duruluyor. Farklı kaynaklar, farklı senaryoları öne sürüyor ve bu nedenle hangisinin olacağını kestirmek henüz güç.

İlk senaryoya göre yeni modeller yine Lightning konnektörü ile gelecek. İkinci senaryoya göre yeni modellerde USB-C konnektörü yer alacak. Son senaryo ise tamamen portsuz bir tasarıma işaret ediyor. Bu ise yalnızca kablosuz şarj anlamına gelmekte. Tabii kulaklık için de bir çift kablosuz kulaklığa ihtiyacınız olacak.

Apple iPhone 13 Fiyatı

iPhone 13 Fiyatı Ne Kadar Olacak? 729 Dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

iPhone 13 modellerinin temelde iPhone 12 ile benzer başlangıç fiyatlarına sahip olmasını bekliyoruz. Ancak üst fiyat sınırı önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Bu noktada fikir yürütebilmeniz adına yeni modellerdeki fiyat beklentisini hemen aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

iPhone 13 Mini Fiyatı: 729 Dolar Başlangıç Fiyatı

729 Dolar Başlangıç Fiyatı i Phone 13 Fiyatı: 829 Dolar Başlangıç Fiyatı

829 Dolar Başlangıç Fiyatı iPhone 13 Pro Fiyatı: 999 Dolar Başlangıç Fiyatı

999 Dolar Başlangıç Fiyatı iPhone 13 Pro Max Fiyatı: 1.099 Dolar Başlangıç Fiyatı

Fiyatla ilgili daha çok detaya hakim oldukça burayı güncelleyerek sizlere daha net bilgiler aktarmaya çalışacağız.

Apple iPhone 13 Çıkış Tarihi

iPhone 13 Ne Zaman Çıkacak? Muhtemelen Eylül 2021'de.

Peki tüm bunları bir kenara bırakırsak, yeni nesil modelleri ne zaman satın alabileceksiniz?

Apple son yıllarda tüm modellerini eylül ayında tanıtıyor olsa da bu durum, pandemi sebebi ile iPhone 12'lerde değişti. Etkilenen şey yalnızca tanıtım tarihi değil, satışa sunulma tarihi de oldu. Bildiğiniz üzere pandemi hala ana gündemimiz ve hastalığın nasıl seyredeceğini halen kestirmek mümkün değil.

Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını ya da ne zaman satışa sunulacağını konuşmak için erken olduğunu söyleyebiliriz. Yine de mevcut sızıntılar ve söylentiler Eylül 2021 - Ekim 2021 aralığını işaret ediyor.

En Güncel iPhone 13 Haberleri

Yazımızın bu kısmında iPhone 13 hakkında şimdiye kadar yaptığımız tüm haberleri görebilirsiniz.

14 Kasım 2020

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamada iPhone 13'ün batarya kapasitelerinin, mevcut nesil ile kıyaslandığında daha düşük olabileceği belirtildi.

07 Kasım 2020

Ming-Chi Kuo tarafından yapılan açıklamada iPhone 13'lerin gece çekimi üzerinde önemli iyileştirmeler alacağı vurgulandı.

29 Ekim 2020

Jon Prosser iPhone 13 modellerindeki üst depolama kapasitesinin 1 TB olabileceğini vurguladı.

22 Ekim 2020

Mac Rumors yeni modellerde Snapdragon X60 modemin olabileceğini aktardı.

17 Ekim 2020

L0vetodream tarafından ortaya atılan bir sızıntı, yeni modellerde Face ID'e ek olarak ekranda konumlandırılmış Touch ID olabileceğini işaret ediyor.

08 Ekim 2020

Ice Universe tarafından yapılan yeni bir paylaşıma göre yeni modellerin çentiği, iPhone 12 serisindekinden daha kısa olabilir.

Apple iPhone 13 Modellerinde Ne Görmek İsterdik?

iPhone 13 hakkında bilinenler hala kısıtlı bir yapıda iken yeni modellerde neler görmek istediğimize yönelik ufak bir liste hazırladık. Bunlardan bazıları yukarıda okuduklarınız ile eşleşecek ancak bazıları yalnızca benim görmek istediğim şeyler olacak.

1- Büyük Kamera Yükseltmesi

iPhone 12 modelleri kamera tarafında bazı kayda değer değişiklikler getirdi ancak bunlar büyük bir güncelleme olarak tanımlanamayacak ölçüde ufak değişimlerdi. Yeni modellerde çok daha büyük yükseltmeler görmeyi isterdik. Bu, özellikle gece çekimlerinde öne çıkmalı.

2- İyileştirilmiş Batarya Ömrü

Açık konuşmak gerekirse iPhone 12 modelleri, iPhone 11 modellerinden daha küçük bataryalara sahip. Son sızıntılara göre iPhone 13 modelleri de, iPhone 12 modellerinden daha küçük bataryalara sahip olacak. Birisi şirkete batarya ömrünün azalması değil artması gereken bir detay olduğunu hatırlatmalı.

3- Yüksek Yenileme Hızı

iPhone 12 modellerinde beklediğimiz yüksek ekran yenileme hızı, ne yazık ki kullanıcılara sunulmadı. Öte taraftan pek çok marka üst segment modellerinde bu teknolojiye geçiş yapmaya başladı ve benzer bir durumu iPhone 13'lerde de görmek istiyoruz.