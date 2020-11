Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulacak olan iPhone 12 modelleri oldukça beğenilmiş gibi gözüküyor. Yeni modellerin çıkışından bu yana uzun bir zaman geçmemiş olsa da bu, iPhone 13 hakkındaki sızıntılar ve söylentiler için bir engel değil. Apple iPhone 13 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi isimli bu yazımızı yeni modeller nihai olarak tanıtılıncaya dek güncelleyeceğiz ve sizler için en yeni bilgileri burada bir araya getireceğiz.

Şu anda elimizde olan tek şey söylentiler olsa da, haberlerin pek iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Pek çok farklı kaynak yeni modellerde bazı tasarım iyileştirmeleri, iç iyileştirmeler ve daha güçlü kameralar beklememiz gerektiğine işaret ediyor. Öte taraftan hemen hepsi, büyük çaplı bir güncelleme olmayacağı konusunda hemfikir gibi gözüküyor. Bu, muhtemelen pek de duymak istemeyeceğiniz bir durum.

Tabii bahsettiğimiz gibi tüm bunlar bir spekülasyon ve Apple'ın yeni modelleri hazır olduğunda işler değişebilir. Bu yazının devamında iPhone 13 hakkında şimdiye dek duyduğumuz sızıntıların, söylentilerin, spekülasyonların ve haberlerin bir derlemesini bulacaksınız. Her yeni gelişme ile birlikte bu yazıyı güncelleyeceğimiz için, en güncel bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmak için bu sayfayı sık sık ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse bir sonraki iPhone modelinin iPhone 13 olarak adlandırılmama ihtimali var. Bildiğiniz üzere '13' Amerika dahil olmak üzere pek çok ülkede şansız bir sayı olarak görülüyor. Bu yüzden Apple, yeni modellerinde bu rakamı atlamak isteyebilir. Nitekim iPhone 8'den iPhone X'e yapılan geçişte de atlamalar olduğu için, bu pek de şaşırtıcı olmaz.

Bu noktada bazı sızıntılar iPhone 13'ü, bazı sızıntılar iPhone 12s'i ve bazı sızıntılar ise iPhone 14'ü işaret ediyor. Yine de tüm konu boyunca bu modelleri 'iPhone 13' olarak anacağız. Eğer bu konuda farklı iddialar gelirse, yazımızda değişiklikler yapabiliriz.

Tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi, iPhone 13 serisinin de dört farklı modelden oluşmasını bekliyoruz.

Bu noktada konumlandırmalar aynı olacaktır. iPhone 13 Mini ile iPhone 13 muhtemelen aynı teknik özelliklere sahip olacak ancak adından da anlayabileceğiniz üzere bir modelin ekranı, diğerine kıyasla daha küçük olacaktır. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max şirketin bir sonraki nesil amiral gemisi modelleri olarak yeni teknolojileri barındıracaktır.

Yine iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max arasındaki temel farkın ekran boyutları noktasında olmasını bekliyoruz.

Bulunduğumuz noktada iPhone 13 hakkında hiçbir şey bilmediğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak çeşitli kaynaklar, şirketin bir sonraki nesilleri için şimdiden bazı söylentilerle karşımızdalar. Öncelikle hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeni serinin dört farklı modelden oluşacağı iddia ediliyor.

iPhone 12 modellerinde beklenen ancak kullanıcılara sunulmayan en önemli beklentilerden birisi, yüksek ekran yenileme hızı idi. Bu noktada iPhone 13 modellerinde 90Hz ya da 120Hz ekran yenileme hızı ile karşılaşacağımız iddia ediliyor. Apple bu alanda biraz geç kaldığı için, bu söylentiler muhtemelen tutarlı olacak.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0