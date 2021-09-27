Apple TV Plus Abone Sayısı Hayal Kırıklığı Yarattı

Apple TV Plus abone sayısı, Apple'ın bir işçi sendikasına yaptığı açıklamada ortaya çıktı. Bu rakam, şirketin yapım ekiplerine Netflix gibi hizmetlerden daha düşük ücretler ödeyebileceği anlamına geliyor.

Apple, 2019 sonbaharında başlatılan Apple TV+ yayın hizmeti için abone sayısını hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadı. Analistler tahmin sunma konusunda isteksizdi, ancak çoğu kişi 116 milyon abone sayılı Disney+ ve 209 milyon aboneli Netflix gibi hizmetlere kıyasla daha az olduğunu biliyordu.

International Alliance of Theatrical Stage Employees (Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları veya IATSE) tarafından bildirildiğine göre Apple, TV+ hizmetinin Temmuz ayı itibarıyla ABD ve Kanada’da 20 milyondan az aboneye sahip olduğunu paylaştı.

Apple TV Plus abone sayısı bilerek mi düşük gösterildi?

Apple’ın dünyanın en değerli şirketi olmasına rağmen yapım ekiplerine indirimli bir fiyat ödemesi, Hollywood çalışanlarının karşı karşıya olduğu bazı sorunların altını çiziyor. Sendika üyeleri ise klasik televizyonun yerini almak isteyen Apple'a karşı daha iyi ücret ve çalışma koşulları için grev yaparak öfkeyi artırıyor.

Bir sendika sözcüsü, Apple’ın IATSE’ye 20 milyondan az abonesi olduğunu söyledi. Set yapımcılarını, kamera operatörlerini ve bu tür diğer çalışanları temsil eden sendika, mevcut sözleşmeye göre, bir hizmetin 20 milyondan az abonesi varsa ekip çalışanlarına daha az ödeme yapma hakkına sahip.

Ancak sendika liderleri, yayın platformlarının artık yeni bir medya biçimi olmadığını ve prodüksiyonları finanse eden şirketlerin, geleneksel medya prodüksiyonlarına daha yakın oranlar ödemesi gerektiğini savunuyor.

IATSE basın açıklamasında müzakerelerin durduğunu belirterek, "Belirli 'yeni medya' projelerinde çalışanlar, gişe rekorları kıran filmlerin bütçelerine rakip veya aşan yapımlarda bile daha az ücret alıyor.” dedi. Sözcü, IATSE’nin greve hazırlandığını ve sendikanın 150.000 üyesinin grev için kullanılacak oy pusulalarını 1 Ekim’de oylayacağını söyledi.

Apple ise bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı, ancak CNBC'ye şirketin önde gelen yayın hizmetleriyle karşılaştırılabilir oranlar ödediğini ifade etti.

Apple TV Plus'ın üst düzey orijinal dizileri, neredeyse iki yıl önce başlatılmasından bu yana beş düzineden fazla başlığa ulaştı. Gösteriler arasında Emmy ödüllü Ted Lasso, The Morning Show, See ve Isaac Asimov'un Foundation destanının 10 bölümlük uyarlaması bulunuyor.