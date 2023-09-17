Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin pil kapasitesi gün yüzüne çıktı. Peki, ABD merkezli teknoloji devi tarafından üretilen yeni akıllı saatlerde kaç mAh batarya bulunuyor?

12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust isimli etkinlikte iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleri tanıtıldı. Tanıtım esnasında açıklanmayan batarya kapasitesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin Pil Kapasitesi

Apple Watch Series 9 (41 mm) : 282 mAh

: 282 mAh Apple Watch Series 9 (45 mm) : 308 mAh

: 308 mAh Apple Watch Ultra 2: 564 mAh

MacRumors'taki habere göre Çin'deki düzenleyici kurumun veritabanında Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 isimli akıllı saat modellerinin batarya kapasitesi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Watch Series 9'un 41 mm sürümünde 282 mAh, 45 mm versiyonunda ise 308 mAh batarya bulunuyor.

Apple Watch Ultra 2 modelinde ise 564 mAh batarya kapasitesinin olduğu ortaya çıktı. Apple Watch Ultra modelinde ise 542 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Görünüşe göre Watch Ultra serisinin batarya kapasitesi tarafında artış yaşanmış.

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