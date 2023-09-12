Teknoloji devi Apple tarafından yapılan tanıtımla birlikte Apple Watch Ultra 2 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı saat neler sunuyor?

Apple, 12 Eylül 2023 tarihinde Wonderlust olarak isimlendirdiği bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle iPhone 15 serisi ve Apple Watch Series 9 modelinin yanı sıra Apple Watch Ultra 2 de tanıtıldı. Bu rehberde söz konusu akıllı saate dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Apple Watch Ultra 2 Özellikleri

İşlemci : Apple S9

: Apple S9 Pil Ömrü : 36 saate kadar

: 36 saate kadar Ekran Parlaklığı : 3000 nit maksimum parlaklık

: 3000 nit maksimum parlaklık Suya Dayanıklılık : IP6X

: IP6X Yazılım: watchOS 10

Gücünü Apple S9 işlemcisinden alan Apple Watch Ultra 2 modeli 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Apple Watch Series 9 modelinde olduğu gibi çift dokunma özelliğine sahip olan akıllı saat, bu sayede kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Çift dokunma özelliği sayesinde aramaları yanıtlama, zamanlayıcıları duraklatma veya devam ettirme dahil olmak üzere birçok işlem yapılabiliyor. Cihaz ayrıca Bluetooth, NFC, GPS gibi teknolojileri de destekliyor.

36 saate kadar pil ömrü sunan akıllı saat, düşük güç modunda 72 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu, akıllı saatin uzun saatler boyunca şarj endişesi yaşanmadan kullanılabileceğini gösteriyor. IP6X sertifikasının yer aldığı akıllı saat watchOS 10 işletimi istemiyle beraber geliyor.

Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz 49 mm titanyum kasa ile dikkat çekiyor. Cihazın yan kısmında bir buton bulunuyor. Bu buton aracılığıyla çeşitli işlevler gerçekleştirilebiliyor.

Apple Watch Ultra 2 Fiyatı

Apple Watch Ultra 2 isimli yeni akıllı saat modelinin fiyatı 39 bin 999 TL olarak açıklandı.

Bu rehberde Apple Watch Ultra 2 fiyat etiketi ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Teknoloji devi tarafından tanıtılan yeni akıllı saat modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.