Arc Tarayıcısı Kapanıyor, Verilerinizi 22 Aralık'a Kadar Taşıyın

Arc tarayıcısı 22 Aralık 2026'da macOS ve Windows'ta çalışmayı bırakacak. Tarayıcıyı geliştiren The Browser Company, mühendislik ve güvenlik ekiplerini yapay zeka destekli tarayıcısı Dia'ya odaklayacak. Verilerini kaybetmek istemeyen kullanıcıların kapanıştan önce dışa aktarma ya da Dia'ya taşıma seçeneklerinden birini kullanması gerekiyor.

The Browser Company Arc'ı Neden Kapatıyor?

The Browser Company, arc.net adresinde yayımladığı veda mektubunda kararı güvenlik gerekçesine dayandırıyor. Mektupta şirket, bir tarayıcıyı güvenli tutmanın yapay zeka çağında giderek artan ve sürekli emek isteyen bir iş olduğunu, Dia'yı da güncel güvenlik standartlarına göre sıfırdan yazdığını anlatıyor. Arc kapanışa kadar olduğu gibi çalışmaya ve temel güncellemeler almaya devam edecek.

Şirket Arc'ta özellik geliştirmeyi Mayıs 2025'te durdurmuştu. The Browser Company'yi Eylül 2025'te 610 milyon dolara satın alan Atlassian'ın adı veda mektubunda geçmiyor, kararın satın almayla bir bağlantısı olup olmadığı da belli değil. Satın alma tutarı güncel kur ile birlikte 30 milyar 273 milyon TL'ye denk geliyor.

TechCrunch sosyal medyada Arc'ın açık kaynak yapılması talebinin yeniden gündeme geldiğini yazıyor. Habere göre şirketin CEO'su Josh Miller, Arc'ın Dia'nın da çekirdeğini oluşturan ADK (Arc Development Kit) üzerine kurulduğunu, bu nedenle tarayıcının anlamlı biçimde açık kaynak yapılamayacağını daha önce söylemişti.

Arc Hangi Tarihte ve Hangi Platformda Kapanıyor?

Kapanış 3 aşamada gerçekleşiyor. The Browser Company 22 Ekim 2026'dan beri yeni Arc hesabı açılmasına izin vermiyor, mevcut üyeler için şimdilik bir şey değişmedi. Son Arc sürümü tüm verileri dışa aktarma seçeneğini ve Dia'ya daha sorunsuz geçişi de getirdi. 23 Kasım'da iOS ve Android'deki Arc Search uygulamasında "Browse for Me" dahil yapay zeka özellikleri, oturum açma ve sekme eşitleme kapanacak; uygulama tarayıcı olarak çalışmayı sürdürecek.

22 Aralık'ta Arc macOS ve Windows'ta tamamen kullanım dışı kalacak, şirket tüm Arc hesaplarını da devre dışı bırakacak. Resmi sayfa Windows için sürüm belirtmezken XDA Developers kapanışı Windows 11 sürümü üzerinden anlatıyor. The Browser Company, Arc'ın Windows beta sürümünü Aralık 2023'te sınırlı sayıda kullanıcıya açmıştı.

Şirket Android'deki Arc Search'ü de aynı gün Google Play'den kaldıracak ve sıkça sorulan sorular bölümündeki bilgiye göre uygulamayı yüklü olduğu cihazlardan da silecek. iOS sürümünün App Store'dan kaldırılacağına dair bir ifade bulunmuyor. Uygulama 23 Kasım'dan sonra hafif bir tarayıcı olarak kalacak, ne kadar süre çalışacağı açıklanmadı.

Arc Verileri Nasıl Dışa Aktarılır?

The Browser Company 22 Aralık'tan sonra veri talepleri için Arc kullanıcı verisini tanımlayamayacak ve geri getiremeyecek. Şirket hesaplara bağlı kişisel verileri de kapanışı izleyen 30 gün içinde silecek. İki hesabı birden olanlarda silme işlemi sadece Arc hesabındaki verileri kapsıyor, Dia hesabı bundan etkilenmiyor. Şirketin her platform için verdiği dışa aktarma adımları şöyle:

macOS: Arc > Settings > Advanced > Export Data

Windows: Ctrl + , kısayolu ya da Arc menüsü > Settings > Advanced > Export Spaces and tabs > Export Data

iOS (Arc Search): Sekme değiştirici > Settings > Export Data

Android (Arc Search): Sekme değiştirici > Settings > Storage > Export data

Bu işlem sekmeleri bir bağlantı listesi olarak kaydediyor. Resmi sayfa iOS'taki menüyü bir yerde "Export Data", başka bir yerde "Export Open Tabs…" diye adlandırıyor; Android için de "Settings > Storage" yolunun yanında "App Settings > Export Data" yolunu veriyor. Bu nedenle menü adları uygulamada farklı görünebilir. Arc'ı uzun süredir açmayanlar tarayıcıyı yeniden indirip verilerini kurtarabiliyor; masaüstü indirme bağlantıları hâlâ çalışıyor.

Dia'ya Geçişte Neler Taşınıyor?

Dia'ya geçenler parolalarını, yer imlerini, uzantılarını ve geçmişlerini taşıyabiliyor. Dia'yı ilk kez kuranlar kurulum sırasında verilerin alınacağı tarayıcı olarak Arc'ı seçiyor. Hâlihazırda Dia kullananlar 22 Aralık'a kadar macOS'ta Dia > Import from Another Browser, Windows'ta Dia menüsü > Import from another browser yolunu izleyebiliyor. Şirket Arc'ta kullanılan tarayıcı özelliklerinin Dia'da ücretsiz, yapay zekanın da isteğe bağlı olduğunu vurguluyor.

Arc'ın alışılan özellikleri Dia'da farklı adlarla sürüyor. Spaces, kaydırarak geçiş özelliğiyle birlikte "Profiles" adını alırken dikey sekme düzeni de isteğe bağlı "Sidebar tabs" seçeneğiyle Dia'ya taşınıyor. Resmi sayfa Folders'ın yeni adını "Tab Groups" olarak verirken TechCrunch aynı özelliği "Pinned Tab Groups" diye yazıyor. Pinned Tabs, Favorites ve Split View de şirketin listesinde Dia'da bulunan özellikler arasında.

The Browser Company, Dia'nın kararlılık, hız ve güvenlik testlerinde Arc'ı geçtiğini de söylüyor. Şirketin bu sonuçlarını doğrulayan bağımsız bir test bulunmuyor.

Intel Mac ve Android Kullananlar Ne Yapmalı?

Dia'nın indirme sayfasında tarayıcının macOS'ta Apple Silicon işlemcili Mac'lerde, Windows'ta da Windows 11'de çalıştığı yazıyor. Bu durum Intel işlemcili Mac kullananların Dia'ya geçemeyeceği anlamına geliyor; şirket Intel Mac'ler için bir açıklama yapmadı. Bu kullanıcılar verilerini 22 Aralık'tan önce dışa aktarıp başka bir tarayıcıya geçmeli; Mac için en iyi tarayıcılar listesi seçimde yol gösterebilir.

Masaüstünde Dia'yı istemeyenler Chrome yerine kullanılabilecek hafif tarayıcılara göz atabilir. Arc'taki yan panel düzenine alışanlar için Google'ın Nisan 2026'da herkese açtığı Chrome'un dikey sekme özelliği de bir seçenek.

Dia'nın mobil sürümü bulunmuyor. Android'de Arc Search kullananlar uygulamayı 22 Aralık'ta tamamen kaybedeceği için açık sekmelerini bu tarihten önce kaydetmeli. iPhone'da uygulama kalsa da 23 Kasım'dan sonra sekmeler başka cihazlarla eşitlenmeyeceği için iPhone kullananların da sekmelerini önceden dışa aktarması işlerini kolaylaştırır.

Editörün Yorumu

Arc'tan ayrılanların Dia'yı tek seçenek gibi görmemesi gerektiğini düşünüyorum. The Browser Company 17 ay içinde önce Arc'ın geliştirmesini durdurdu, ardından tarayıcıyı tamamen kapattı; Atlassian çatısındaki Dia'nın aynı akıbete uğramayacağının bir garantisi yok. Öte yandan parolalardan profillere kadar her şeyi tek adımda taşıyan en zahmetsiz yol hâlâ Dia. Dia'ya geçenlerin de dışa aktarma dosyasını bir kenarda saklamasını öneririm.