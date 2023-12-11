Popüler Tarayıcı Arc'ın Windows Beta'sı Kullanıma Sunuluyor!

İlk olarak Mac'te sınırlı sayıda kullanıcıyla testlerine başlayan Arc, geçtiğimiz Temmuz ayında tüm Mac kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. O günden bu yana Windows sürümü merakla beklenen tarayıcıyla ilgili ilk önemli gelişme yaşandı.

Arc'ın arkasındaki şirket The Browser Company'nin resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Arc'ın Windows sürümü için bekleme listesine kayıt olanlara dönüş yapılmaya başlandığı açıklandı.

Arc'ın Beta Kayıtları Sürüyor

It starts today.



The first Arc on Windows beta invites are out - and yours is coming soon.



💥 isarconwindowsyet [dot] com pic.twitter.com/3n7ucU11Rh — The Browser Company (@browsercompany) December 11, 2023

Özelleştirme seçenekleri ve eşsiz tasarımıyla dikkat çeken Arc'ın Windows için beta sürüm davetleri bugünden itibaren sınırlı sayıda kullanıcıya gönderilecek.

Şirket hâlâ beta kayıtlarını kabul ediyor ve bu beta kaydınızı gerçekleştirmek için sizleri yeni açmış oldukları isarcwindowsyet.com adresine davet ediyor.

Şimdilik beta kaydı için herhangi bir gereksinim bulunmuyor. Beta bekleme listesine kaydolmak için şirket bilgisayarınızda kullandığınız işlemci, RAM miktarı ve işletim sistemi sürümü gibi bilgileri paylaşmanızı istiyor.

Peki siz Arc'ı daha önce deneme şansı yakaladınız mı? Hâlihazırda hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.