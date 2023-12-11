Popüler Tarayıcı Arc'ın Windows Beta'sı Kullanıma Sunuluyor!
Öncelikle Mac'e çıkan ve Windows için merakla beklenen Arc bugünden itibaren sınırlı sayıda kullanıcıya beta olarak sunuluyor. İşte detaylar!
İlk olarak Mac'te sınırlı sayıda kullanıcıyla testlerine başlayan Arc, geçtiğimiz Temmuz ayında tüm Mac kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. O günden bu yana Windows sürümü merakla beklenen tarayıcıyla ilgili ilk önemli gelişme yaşandı.
Arc'ın arkasındaki şirket The Browser Company'nin resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Arc'ın Windows sürümü için bekleme listesine kayıt olanlara dönüş yapılmaya başlandığı açıklandı.
Arc'ın Beta Kayıtları Sürüyor
It starts today.— The Browser Company (@browsercompany) December 11, 2023
The first Arc on Windows beta invites are out - and yours is coming soon.
💥 isarconwindowsyet [dot] com pic.twitter.com/3n7ucU11Rh
Özelleştirme seçenekleri ve eşsiz tasarımıyla dikkat çeken Arc'ın Windows için beta sürüm davetleri bugünden itibaren sınırlı sayıda kullanıcıya gönderilecek.
Şirket hâlâ beta kayıtlarını kabul ediyor ve bu beta kaydınızı gerçekleştirmek için sizleri yeni açmış oldukları isarcwindowsyet.com adresine davet ediyor.
Şimdilik beta kaydı için herhangi bir gereksinim bulunmuyor. Beta bekleme listesine kaydolmak için şirket bilgisayarınızda kullandığınız işlemci, RAM miktarı ve işletim sistemi sürümü gibi bilgileri paylaşmanızı istiyor.
Bilgisayarda Varsayılan Tarayıcı Nasıl Değiştirilir?
Bilgisayarda varsayılan tarayıcı değiştirme işleminin nasıl yapılacağı, çok sayıda PC kullanıcı tarafından merak ediliyor.
Peki siz Arc'ı daha önce deneme şansı yakaladınız mı? Hâlihazırda hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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