Popüler Tarayıcı Arc'ın Windows Beta'sı Kullanıma Sunuluyor!

İlk olarak Mac'te sınırlı sayıda kullanıcıyla testlerine başlayan Arc, geçtiğimiz Temmuz ayında tüm Mac kullanıcılarının kullanımına sunulmuştu. O günden bu yana Windows sürümü merakla beklenen tarayıcıyla ilgili ilk önemli gelişme yaşandı.

Arc'ın arkasındaki şirket The Browser Company'nin resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Arc'ın Windows sürümü için bekleme listesine kayıt olanlara dönüş yapılmaya başlandığı açıklandı.

It starts today.



The first Arc on Windows beta invites are out - and yours is coming soon.



💥 isarconwindowsyet [dot] com pic.twitter.com/3n7ucU11Rh