Hız, Güvenlik ve Gizlilik: Mac için En İdeal Tarayıcıyı Hangisi?

Mac kullanıcıları internette gezinmek istediğinde ilk olarak cihazlarında hali hazırda kurulu olan Safari’ye tıklıyor. Safari’nun sunduğu performans her işlem için yeterli olmuyor. Bu da kullanıcıları farklı, hızlı ve güvenilir alternatif tarayıcıları araştırmaya sürüklüyor.

Biz de bu yazımızda Safari yerine Mac cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi tarayıcı alternatiflerini sıralıyoruz. İşte, Mac için en kullanışlı 5 tarayıcı!

Mac İçin En İyi 5 Tarayıcı

Vivaldi

Opera

Google Chrome

Brave Browser

SeaMonkey

1. Vivaldi

Güvenlik önlemleri ile öne çıkan tarayıcı seçeneklerinden birisidir. Kendi içinde ‘yerleşik izleme koruma’ bulunur.

Bu sayede internet siteleri size ait verileri toplamaz. Yani, veri çalınmasına karşı tedbirli bir tarayıcıdır.

Reklam engelleyicisi sayesinde birçok websitesinde otomatik çıkan reklamları engelleme özelliğine sahiptir.

Tek sekmede iki site görüntüleme imkânı sunan tarayıcıda sık kullandıklarınızı sabitleyebileceğiniz bir kenar çubuğu bulunur.

Chrome uzantılarını destekler ve Instagram entegrasyonuna sahiptir.

Otomatik video oynatma ve klavye kısayollarında özelleştirme imkânı sunar.

Karanlık tema ve özelleştirilebilir tema seçenekleri bulunur.

Kolay çeviri ve not yönetimi gibi olanakları bulunur.

2. Opera

Opera’yı öne çıkaran en önemli özelliklerden birisi Instagram ve X uygulamaları ile entegrasyonunun olmasıdır. İnternette gezinirken bir yandan bu uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Google Chrome ile son derece benzer bir görünüme sahiptir. Windows’tan Mac’e geçenler bu tarayıcıyı rahatça kullanabilir.

Reklam engelleyicisi mevcuttur.

Yerleşik VPN desteği sunar.

Mac cihazlarda kullanılabilen güvenli ve hafif tarayıcılar arasında sıralanır.

3. Google Chrome

Windows cihazlarda da sıkça tercih edilen Chrome, Mac’te kullanabileceğiniz hızlı ve güvenli bir tarayıcıdır.

JavaScript modu gelişmiştir bu sayede internette gezinme deneyiminizi hızlandırır.

Olası tehditlere karşı koruma sağlayan uygulama spam bildirimlerin engellenmesini sağlar.

Arka planda oynatma özelliği bulunur.

Daha önce girmediğiniz websitelerinin kamera, mikrofon gibi donanımlara erişimini kısıtlar.

Açık olan sekmeleri kategorize etmenize imkân tanır. Kaydedilen sekme gruplarını kullanarak her zaman kullandığınız sekmeleri gruplayıp bu şekilde açıp/ kapatabilirsiniz.

4. Brave Browser

Hızı ve güvenilirliği ile öne çıkan Cesur Tarayıcı, izleme tanımlama bilgilerini ve kötü amaçlı yazılımları engeller.

Verilerinizi üçüncü taraflar için saklama ya da bu kişilere gönderme gibi riskler içermez.

Chrome uzantılarını destekleyen bir tarayıcıdır.

Yerleşik reklam engelleme özelliğine sahiptir.

Bunun yanında dahili bir şifre yöneticisi bulunur.

5. SeaMonkey (Deniz Maymunu)