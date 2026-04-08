Google Kullanıcılarının Yıllardır Beklediği Özellik Nihayet Yayınlandı!

Google, Chrome için kullanıcıların yıllardır beklediği ve bir süredir test aşamasında olan Dikey Sekmeler (Vertical Tabs) özelliğini nihayet herkese sundu. Uzun zamandır rakip tarayıcılarda bulunan ve özellikle çok sayıda sekme ile çalışan kullanıcıların istediği bu özellik sayesinde sekmeler artık çok daha düzenli şekilde yönetilebilecek. Peki Google Chrome'un Dikey Sekmeler özelliği nedir, nasıl aktif edilir ve nasıl kullanılır? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

Google Chrome Dikey Sekmeler Özelliği Nedir?

Özellikle çok sayıda sekmeyi aynı anda açık tutarak çalışan bir kullanıcıysanız bir süre sonra sekmelerin birbirine karıştığını ve çalışmanın zor hâle geldiğini mutlaka fark etmişsinizdir. Google Chrome’un yeni Dikey Sekmeler özelliği ise sekmeleri tarayıcının üst kısmından sol tarafa taşıyarak dikey şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Böylece sekmeler daha düzenli bir şekilde listeleniyor ve aradığınız sekmeyi bulmak çok daha kolay hâle geliyor.

Ayrıca sekmeler daha geniş bir alanda görüntülendiği için sayfa başlıklarını okumak da daha rahat oluyor. Bununla beraber özellikle aynı siteye ait birden fazla sekme açıldığında doğru sayfayı hızlıca bulmayı mümkün kılıyor. Bu doğrultuda oldukça önemli bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz.

Google Chrome Dikey Sekmeler Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Google Chrome'u açın. Pencerenin tepesinde herhangi bir sekmeye veya boşluğa sağ tıklayın. Açılan menüden "Sekmeleri dikey göster" seçeneğine tıklayın.

Google Chrome'da Dikey Sekmeleri aktif hale getirmek için öncelikle tarayıcıyı açmalısınız. Sonrasında pencerenin üst kısmındaki sekmelerden herhangi birine veya boşluğa sağ tıklayın. Açılan seçeneklerden "Sekmeleri dikey göster" seçeneğine tıklayın. Sekmeler artık sol tarafta gösterilecektir.

Google Chrome Dikey Sekmeler Özelliği Nasıl Kullanılır?

Tarayıcının sol tarafında liste şeklinde görüntülenen sekmelerin kullanımı üstte sıralanan sekme yapısıyla oldukça benzer. Sol üstte yer alan liste simgeli butona tıklayarak sekme listesini genişletebiliyorsunuz. Sekmeleri sürükleyip bırakarak sıralarını değiştirebilir, alt kısımda bulunan artı butonuna tıklayarak yeni bir sekme açabilirsiniz. Ayrıca sekmenin yanında bulunan çarpı simgesine tıklayarak ilgili sekmeyi kolayca kapatabilirsiniz. Bu arada sekmeleri gruplayabileceğinizi de söyleyelim.

Dikey Sekmeler Özelliğini Herkes Kullanabiliyor mu?

Google, yeni güncellemeyi tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtmaya başladı. Bu nedenle özellik herkese aynı anda sunulmuyor. Siz de tarayıcınızı kontrol ederek yeni seçeneğin gelip gelmediğini görebilirsiniz. Eğer ilgili seçeneği henüz göremiyorsanız güncelleme büyük ihtimalle cihazınıza ulaşmamış demektir. Bu durumda daha sonra sonra tekrar kontrol etmenizde fayda var.

Editörün Yorumu

Google’ın yeni Dikey Sekmeler özelliğinin oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben çoğu zaman onlarca sekme açmayı gerektirecek bir iş yapmasam da bu şekilde çalışan kullanıcılar için oldukça faydalı olacağı kesin. Öte yandan daha önce dikey sekmeler özelliğine sahip farklı bir tarayıcı kullanmıştım ancak bana çok da kullanışlı gelmemişti. Buna rağmen Chrome’a geldiğinde yine de test etmeyi düşünüyorum. Şu an için özellik henüz bana ulaşmış değil. Daha sonra tekrar deneyeceğim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dikey sekmeler gerçekten kullanışlı mı? Yorumlarda buluşalım.