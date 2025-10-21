Chrome'u Unutturacak: OpenAI, ChatGPT Destekli Tarayıcısını Duyurdu

Yapay zeka dünyasının önünde gelen isimlerinden OpenAI uzun süredir beklenen yeni yapay zeka destekli internet tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı resmen tanıttı. Yeni internet tarayıcısı sahip olduğu yeni araçlarıyla internetin ana kapısı olarak görülen Google'a güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor.

Yapılan açıklamaya göre Atlas an itibariyle macOS işletim sistemine sahip cihazlar için kullanıma sunuldu. Tarayıcının Windows, iOS ve Android sürümünün ise kısa süre içinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki yeni ChatGPT Atlas'ı Google Chrome'dan ayıran özellikler neler ve kullanımını ücretsiz mi? İşte detaylar!

ChatGPT Atlas Neler Sunuyor?

Yapay Zeka ile Sohbet

Yeni Atlas'ın en önemli özelliği tahmin edeceğiz üzere tarayıcı merkezinde ünlü yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'yi bulundurması. Bu sayede kullanıcılar tıpkı Perplexity Comet'te olduğu gibi tarayıcıda elde ettikleri arama sonuçları üzerine yapay zeka ile sohbet edebilecek.

Akıllı Yan Panel

Bununla birlikte ChatGPT Atlas, kullanıcıların arama sorgularına anında akıllı yanıtlar verebilen kullanışlı bir yan panele ev sahipliği yapıyor. Bu panel sayesinde, internette arama yaparken sorularınızı ChatGPT'ye sormak için sürekli kopyala-yapıştır yapmak yerine yapay zekaya çok daha kolay erişebiliyorsunuz.

Arama Geçmişi İle Kişiselleştirilmiş Yanıtlar

OpenAI'ın resmi duyurusuna göre Atlas ayrıca tıpkı geleneksel tarayıcılar gibi bir arama geçmişine sahip olacak. Böylelikle platform ziyaret ettiğiniz web sitelerini ve eylemlerinizi kaydederek ChatGPT'nin yanıtlarını daha kişiselleştirilmiş hale getirebilecek.

Temsilci Modu

Diğer pek çok yapay zeka destekli tarayıcı gibi ChatGPT Atlas da bazı basit görevleri kullanıcılar yerine gerçekleştirebilecek. "Temsilci modu" isimli bu özellik sayesinde kullanıcılar, ChatGPT'den tarayıcı içerisinde basit görevleri kendileri adına tamamlamasını isteyebilecek.

Ancak şirket, Temsilci Modu'nun başlangıçta yalnızca ChatGPT Plus, Pro ve Business abonelerinin erişimine sunulacağını belirtiyor. Öte yandan hem Atlas'ın kendisi hem de Temsilci modu dışındaki diğer tüm özellikleri ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Google Hisseleri Anında Çakıldı

OpenAI'ın merakla beklenen ChatGPT Atlas'ı kullanıma sunması teknoloji ve internet dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Öyle ki, yeni internet tarayıcısının pazardan pay çalacağı söylentileri arama motoru devi Google'ın borsada kısa sürede yüzde 6 civarında düşüş yaşamasına neden oldu.

Pek çok uzman yapay zekâ destekli yeni nesil tarayıcıların sundukları bağlamsal zekâ ve otomasyon yetenekleri sayesinde Google Chrome gibi geleneksel platformlara karşı zamanla üstün geleceğini öne sürüyor. Ancak bu kanıya karşıt olarak, Google ve Microsoft gibi devlerin de kendi tarayıcıları Chrome ve Edge'i bu yeni rekabete hazırlamak için yeni yapay zekâ özellikleriyle donattığını görüyoruz.

Şimdi tüm gözler bu kıyasıya rekabete çevrilmiş durumda. Bakalım internetin geleceğini şekillendirecek bu büyük savaşı kim kazanacak? Yorumlarda buluşalım.