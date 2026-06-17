ASUS, Ryzen İşlemcili Yeni Bilgisayar Tanıttı! 144Hz Ekran ve Dahası

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, Dawn 7S Ryzen Edition'ı tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. İnce gövdesi sayesinde çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Laptop ayrıca 16 GB RAM'e sahip.

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: AMD Ryzen AI 5 330

AMD Ryzen AI 5 330 Entegre GPU: AMD Radeon 820M

AMD Radeon 820M RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Batarya: 70Wh

70Wh Hızlı Şarj: 65W

65W Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Portlar: Thunderbolt, USB-C, HDMI 2.1, USB-A, RJ45 ethernet ve 3,5 mm kulaklık girişi

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın Ekran Özellikleri Neler?

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın ekranı 16 inç büyüklüğünde. Dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 2.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Hertz (Hz), ekran panelinin saniyede kaç kez yenilendiğini gösteren bir ölçüdür. Örneğin 120Hz yenileme hızına sahip bir dizüstü bilgisayar görüntüyü saniyede 120 kez yeniliyor.

Sosyal medyada aşağı kaydırırken, menülerde gezinirken veya pencereleri hareket ettirirken bu belirgin şekilde hissediliyor. Günlük kullanımda akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesi için 120Hz yeterlidir. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD ekran, renklerin gerçeğe yakın tonlarda görünmesini sağlıyor.

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın İşlemcisi Nasıl?

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayar modeli gücünü AMD Ryzen AI 5 330 işlemcisinden alıyor. İşlemcide bir adet Zen 5 ve üç adet Zen 5c olmak üzere toplamda dört çekirdek mevcut. Zen 5 çekirdeği performans odaklıyken Zen 5c çekirdekleri ise verimlilik odaklı. Zen 5 çekirdeği 4.5 GHz, Zen 5c çekirdekleri ise 3.4 GHz hıza ulaşabiliyor.

AMD Ryzen AI 5 330'da AMD Radeon 820 entegre GPU bulunuyor. Bu GPU'nun RDNA 3.5 mimarisina sahip olduğunu belirtelim. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Radeon 820M, yük altındayken 2.8 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

İşlemcide 50 TOPS gücünde NPU mevcut. Bu NPU, saniyede 50 trilyon yapay zekâ işlemi yapabiliyor. Böylece gerçek zamanlı çevrii, görsel oluşturma, görsel düzenleme, metin özetleme ve büyük dil modellerini çalıştırma gibi işlemler, internete ihtiyaç duyulmadan doğrudan bilgisayar üzerinden yapılabilecek.

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'da Hangi Portlar Bulunuyor?

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın portları arasında Thunderbolt, USB-C, HDMI 2.1, USB-A, RJ45 ethernet ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6'ya kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor. HDMI 2.1 portu ise yüksek çözünürlüklü monitörlere kayıpsız şekilde görüntü aktarabiliyor.

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition için 6 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 48 bin 119 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 58 bin TL civarında olabilir. ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

ASUS Dawn 7S Ryzen Edition'ın oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirtelim. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması. Bunların yanı sıra port tarafında geniş bir yelpaze sunulması da önemli. Böylece dönüştürücü taşımaya gerek kalmayacak.