WiFi 7 Nedir? Ne Kadar Hızlı?

WiFi 6E'nin ardından yeni nesil teknolojik cihazlarda desteklenmesi planlanan kablosuz internet standardı WiFi 7 olarak biliniyor. MU-MIMO desteği sunan Wi-Fi 7'nin yenilikçi bir teknoloji olarak 2024'te üretilen bazı cihazlarda bulunması bekleniyor.

WiFi 7'nin geliştirilmesini tetikleyen nedenlerin başında teknoloji alanında yaşanan değişiklikler ve yeni nesil cihazların bağlantı anlamında artan gereksinimleri geliyor.

Daha yüksek indirme hızı ve güçlü güvenlik protokolleri sunması planan WiFi 7'nin tam olarak ne olduğu ve kullanıcılara ne gibi avantajlar sağlayacağı ise merak ediliyor.

Bu yazımızda WiFi 7 nedir? Ne kadarlık bir hız sağlar? Bu konuları detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

WiFi 7 Nedir?

1997 yılında hayatımıza giren WiFi'nin ilk resmi sürümü IEEE 802.11-1977 şeklinde kodlanıyordu. Maksimum hızı ise 2 Mbps idi. Zamanla yeni sürümleri çıkan WiFi'nin günümüzde geldiği en son nokta ise WiFi 7.

Bu kablosuz bağlantının standartları ise şu şekilde kodlanıyor: IEEE 802.11be Extremely High Throughput.

Aslında WiFi 7'nin sunduğu yenilikleri anlamak için bu notkada Wi-Fi bağlantılarına ilişkin iki önemli parametreden söz etmek gerekiyor. Öncelikle GHz birimini gördüğümüz sayısal değerlerin ne anlama geldiğine değinelim.

WiFi için 2.4 veya 2.5 GHz bantları şeklinde karşımıza çıkan bu ifade kapsama alanının geniş fakat internet hızının düşük olduğu bağlantıları temsil ediyor. 5 GHz olan WiFi bağlantılarının ise hızı yüksek olmasına karşın kapsama alanı diğerleri ile kıyaslandığında daha düşük kalıyor.

WiFi 6E devri ile birlikte bu denkleme bir yeni değer daha katılıyor. 6 GHz'lik bağlantı seçeneği de tıpkı 5 GHz gibi daha yüksek hıza daha düşük kapsama alanı vadeden bir diğer alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

WiFi 7'de de 6 Ghz frekansı kullanılıyor. Bu spektrumda bant genişliği WiFi 7 ile iki katına çıkarak 46.1 Gbps hızına ulaşabiliyor.

Wi-Fi 7'nin öne çıkan bir diğer özelliği ise MLO yani çok bağlantılı işlem. Bu özellik sayesinde aynı anda birden fazla bant üzerinden işlem yapabilen ağ ile daha yüksek hızda ve daha az gecikme süresi ile işlem yapılabiliyor olacak.

Bu da WiFi bağlantısının neredeyse kablolu bağlantı ile benzer bir deneyim sunmasına katkı sağlayacak.

WiFi 7 Ne Kadar Hızlı?

WiFi 7'ye hız kazandıran önemli özelliklerden birisi 4K QAM olarak adlandırılıyor. "Dörtlü Genlik Modülasyonu" şeklinde tanımlanan bu özellik veri paketlerinin içinde daha fazla veri taşınmasına imkân tanıyor.

Böylece WiFi 6E ile yaklaşık 2 dakikada inen bir dosya WiFi 7 ile 1 dakika dolmadan 50 saniye gibi bir zaman diliminde indirilebiliyor. Daha detaylı bir şekilde ele alacak olursak Wi-Fi 6E maksimum hız bandında 9.6 Gbps'ye çıkabiliyor. WiFi 7'de ise bu değerin 46.1 Gbps'ye yükseldiğini görüyoruz.

Henüz geliştirme aşamasında olan WiFi 7 ile çeşitli testler yapılıyor. Bu testler sonucunda Intel ve Broadcomm tarafından yayınlanan verilere göre 5 Gbps sabit hıza ulaşıldığı belirtiliyor. Wi-Fi 6'dakinin yaklaşık 5 kat daha fazlası olan bu değer yüksek bir hız vadediyor.

Teorik olarak 46.1 Gbps olarak belirtilen hız limiti tüm WiFi 7 kurulumlarında aynı performansı sergilemeyebilir. Pratikte elde edilecek hız, kurulumun ne kadar donanımlı bir şekilde gerçekleştirildiğine de bağlı olarak değişebiliyor.

Hatasız ve donanımlı bir kurulum ile WiFi 7'den ortalama 30 - 40 Gbps aralığında hız elde edilmesinin beklendiğini söyleyebiliriz.

WiFi 7 ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

WiFi 7'yi sabırsızlıkla bekleyen kablosuz internet kullanıcıları bu yenilikle ilgili bazı soruların cevabını merak ediyor. İşte WiFi 7 hakkında sıkça sorulan bazı sorular:

1- WiFi 7 Kaç Mbps?

WiFi 7'nin 30 Gbps'lik bir veri indirme hızı sağlaması bekleniyor.

2- WiFi 7 Ne Zaman Çıkacak?

2023 yılının sonlarında çıkması beklenen WiFi 7'nin elektronik cihazlarda aktif kullanımının 2024 yılında gerçekleşmeye başlayacağı düşünülüyor.

3- Türkiye'de Wi-Fi 6 Var mı?

Türkiye'de WiFi 6 ibaresinin yer aldığı modemler bu tür bağlantıyı destekliyor. Ancak Türkiye'deki tüm cihazlarda WiFi 6 bağlantısı yer almıyor.