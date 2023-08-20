Baldur’s Gate 3'ün PC Sürümünün Satış Miktarı Açıklandı

Satışa sunulduktan kısa süre sonra dünya genelinde yoğun ilgiyle karşı karşıya kalan Baldur’s Gate 3'ün PC sürümünün satış miktarı belli oldu. Peki, popüler oyunun bilgisayar versiyonu bu zamana kadar kaç adet sattı?

Baldur’s Gate 3'ün PC Sürümü Ne Kadar Sattı?

Larian Studios tarafından geliştirilen ve 3 Ağustos 2023 tarihinde satışa sunulan Baldur’s Gate 3'ün PC versiyonunun bu zamana kadar ne kadar sattığı belli oldu. En iyi RPG oyunları arasında yerini alan oyunun PC sürümü 5.2 milyon adet satmayı başardı.

Piyasaya sürüldükten hemen sonra Steam'de en çok satan oyunlar listesinde konumlanan Baldur's Gate 3'ün erken erişimde 2.5 milyon adet civarında sattığı belirtildi. Bu, oyun çıktıktan sonra PC sürümü satışlarının ikiye katlandığını gözler önüne seriyor.

870 binden fazla eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyun, büyük beğeni topladı. Öyle ki Steam'deki incelemelerin yüzde 94'ü olumlu durumda. Kaliteli grafikleri, hikâyesi ve atmosferiyle dikkat çeken oyunun 96 Metacritic puanı bulunuyor.

Geliştirici ekip, geçtiğimiz günlerde popüler rol yapma oyunu için dördüncü bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme ile beraber oyun içerisinde karşılaşılan pek çok hata düzeltildi.

Baldur's Gate 3 olarak isimlendirilen oyunun satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.