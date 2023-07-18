Baldur's Gate 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri, yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran rol yapma oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir çünkü bilgisayar, gereksinimleri karşılamıyorsa kasma ve donma gibi problemler yaşanır. Bu da oyun deneyiminin olumsuz yönde etkilenmesine yol açar.

Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan Baldur's Gate 3 isimli oyun, 6 Ekim 2020 tarihinde erken erişime açıldı. 2023 yılının ağustos ayında tam sürümünün yayımlanması beklenen Baldur's Gate 3, RPG oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap ediyor.

Bu rehberde Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Baldur's Gate 3'ün problem yaşanmadan oynanabilmesine imkân tanıyan donanımı açıkladık. Böylelikle Baldur's Gate 3'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Baldur's Gate 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 4690 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / RX 480

DirectX: Sürüm 11

Baldur's Gate 3'ü minimum ayarlarda oynayabilmek için PC'de en az Intel i5 4690 ya da AMD FX 8350 işlemcisi gerekiyor. DirectX 11 isteyen oyun, en az NVIDIA GTX 970 veya RX 480 ekran kartına ihtiyaç duyuyor.

Baldur's Gate 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIIDA 2060 Super / RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Baldur's Gate 3'ü yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIIDA 2060 Super veya RX 5700 XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. RPG türündeki başarılı oyun için en az Intel i7 8700K ya da AMD r5 3600 işlemci gerekiyor.

Baldur's Gate 3 Kaç GB Yer Kaplıyor?

Baldur's Gate 3, depolama tarafında 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer PC'de yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Program kaldırma araçları kullanarak bilgisayarı kapsamlı olarak temizleyebilir ve depolama tarafında boş yer açılmasını sağlayabilirsiniz.

Baldur's Gate 3 Kaç GB RAM İstiyor?

Baldur's Gate 3 minimum ayarlarda en az 8 GB, önerilen ayarlarda ise en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Eğer bilgisayarda yeterli miktarda RAM yoksa kasma ve donma gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Baldur's Gate 3 Fiyatı Ne Kadar?

Baldur's Gate 3, Steam isimli popüler dijital oyun mağazasında 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Oyunun fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azalabilir.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen Baldur's Gate 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? RPG türündeki yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.