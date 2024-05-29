Baldur's Gate 3, çıktığı gibi oyuncular tarafından çok iyi geri dönüş almış olan bir klasik RPG oyunudur.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Baldur's Gate 3, Larian Studios tarafından geliştirilen rol yapma oyunudur. Dungeons & Dragons masaüstü rol yapma sistemine dayanan Baldur’s Gate serisinin üçüncü ana oyunu Baldur's Gate 3, yenilenen yapısıyla birlikte oyunculara sunuluyor.

Divinity: Original Sin 2 yaratıcılarından gelen yeni nesil RPG’de, çok çeşitli D&D ırkları ve sınıfları arasından seçim yapı veya el yapımı bir arka plana sahip başlangıç karakteriyle oynayın. Unutulmuş Diyarlar’da ve ötesinde yolculuk ederken macera, ganimet, savaş ve romantizmi deneyimleyeceksiniz. Tek başınıza veya çok oyunculu modda dört kişiye kadar bir grup olarak oynayın.

Kaçırıldınız, enfekte oldunuz, kayboldunuz. Bir canavara dönüşüyorsunuz ama içinizdeki kötülük büyüdükçe gücünüz de artıyor. Bu güç hayatta kalmanıza yardımcı olabilir ancak ödenmesi gereken bir bedel olacaktır ve herhangi bir yetenekten çok grupta kurduğunuz güven bağları en büyük gücünüz olacak. Şeytanlar, tanrılar ve başka dünyadan gelen güçler arasındaki çatışmada yakalanan Unutulmuş Diyarlar’ın kaderini birlikte belirleyeceksiniz.

Baldur's Gate 3 İndir

Yeni Divinity 4.0 motoruyla güçlendirilen Baldur’s Gate 3, size seçimlerinize reaksiyon gösteren dünyayla birlikte keşfetme, deney yapma ve etkileşime girmede benzeri görülmemiş bir özgürlük sunuyor. Şimdiye kadarki en büyük dünyada maceraya atılırken büyük sinematik bir anlatı sizi karakterinize hiç olmadığı kadar yaklaştırıyor.

Unutulmuş Diyarlar, büyük, detaylı, değişik ve etrafınızda keşfedilecek sırların olduğu bir dünyadır. Gizlice çıkın, dalın, itin, tırmanın ve Underdark’ın derinliklerinden Upper City’nin ışıltılı çatılarına yolculuk edin. Nasıl hayatta kalacağınız ve dünyada nasıl bir iz bırakacağınız size kalmış.

Siz de Baldur's Gate 3 indirin ve mükemmel bir RPG deneyimi yaşayın.

Baldur's Gate 3 Oyunu Özellikleri

Dört oyuncuya kadar online çok oyunculu: Kendi görevlerinizi ve ajandanızı takip etmek için grubunuzu bölmenize ve savaşta güçlerinizi birleştirmenize olanak tanır. Mükemmel grubu bir araya getirin veya arkadaşlarınızın hiç beklemedikleri bir zamanda kaos çıkartın.

Kendi görevlerinizi ve ajandanızı takip etmek için grubunuzu bölmenize ve savaşta güçlerinizi birleştirmenize olanak tanır. Mükemmel grubu bir araya getirin veya arkadaşlarınızın hiç beklemedikleri bir zamanda kaos çıkartın. Soylu karakterler: Her biri kendine özgü özellikleri, ajandası ve dünya görüşü olan el yapımı bir deneyim sunar. Hikayeleri tüm anlatı ile kesişir ve seçimleriniz bu hikayelerin kurtuluş, hakimiyet veya başka birçok sonuçla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirler.

Her biri kendine özgü özellikleri, ajandası ve dünya görüşü olan el yapımı bir deneyim sunar. Hikayeleri tüm anlatı ile kesişir ve seçimleriniz bu hikayelerin kurtuluş, hakimiyet veya başka birçok sonuçla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirler. Sıra tabanlı dövüş: D&D 5e kural setine dayanıyor. Takım halinde girişkenlik, avantaj ve dezavantaj, savaş kameralarına katılan değiştiriciler, genişletilmiş çevresel etkileşimler ve strateji ve öngörüyü ödüllendiren yeni bir savaş akıcılığına katılır.

D&D 5e kural setine dayanıyor. Takım halinde girişkenlik, avantaj ve dezavantaj, savaş kameralarına katılan değiştiriciler, genişletilmiş çevresel etkileşimler ve strateji ve öngörüyü ödüllendiren yeni bir savaş akıcılığına katılır. Unutulmuş Diyarlar’ın geleceğini belirleyin: Seçimleriniz ve zarın atılmasıyla… Kimi oynarsanız oynayın veya neyi yuvarlarsanız yuvarlayın, dünya ve sakinleri hikayenize tepki reaksiyon verir.

Seçimleriniz ve zarın atılmasıyla… Kimi oynarsanız oynayın veya neyi yuvarlarsanız yuvarlayın, dünya ve sakinleri hikayenize tepki reaksiyon verir. Oyuncu tarafından başlatılan sıra tabanlı mod: Savaş dışında bile istediğiniz zaman çevrenizdeki dünyayı duraklatmanıza izin verir. Mücadele başlamadan taktiksel bir avantaj elde etme, yeri tam olarak belirleme veya acımasız bir tuzaktan kaçmanız gerektiğinde… Grubunuzu bölün, pusu kurun, karanlığa gizlice girin ve kendi şansınızı yaratın!

Baldur's Gate 3 Sistem Gereksinimleri