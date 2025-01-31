Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 5 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Yayıncılığı Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield serisinin efsane oyunu için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Bir kampanya kapsamında Battlefield 1 isimli oyunun fiyatı yüzde 95 oranında indirime girdi. Bu sayede oyun çok ucuza satın alınabiliyor.

Battlefield 1 %95 İndirime Girdi

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 1 PlayStation mağazasında 100 TL'den 5 TL'ye düştü. Kampanya 13 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Eğer bu oyunu hâlâ oynamadıysanız kampanyadan yararlanabilir ve böylelikle çok düşük ücrete oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Türkçe arayüz desteğine sahip olan Battlefield 1'in Xbox mağazasında 117,50 TL'den 11,75 TL'ye düştüğünü belirtelim. Oyun Steam'de ise 39,99 dolardan (1.434 TL) 1,99 dolara (71 TL) düştü.

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahip olan Battlefield 1 isimli yapım Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Çeşitli ödüllere layık görülerek en iyi savaş oyunları arasında yerini alan yapım savaş atmosferini çok başarılı şekilde yansıtıyor.

Sizce Battlefield serisinin en başarılı oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.