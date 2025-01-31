1.075 TL Değerindeki Gerçekçi Savaş Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında gerçekçi savaş deneyimi sunan EXFIL kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EXFIL isimli oyunu üç gün boyunca (3 Şubat 2025) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

6 Şubat tarihine kadar devam eden indirim kampanyası da mevcut. Yüzde 20 oranında indirime giren oyun 29,99 dolardan (1.075 TL) 23,99 dolara (860 TL) düştü. Oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

EXFIL Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam istemcisini açın.

istemcisini açın. EXFIL sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

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