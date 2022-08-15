İnsanlık var olduğundan bugüne birçok savaş meydana geldi. Bu savaşlar arkalarında birçok iz bıraktı. Savaşların ardından birçok kitap, film ve oyunda beraberinde geldi. Bu yapıtların kimileri taraflı kimileri ise tarafsız olarak yayımlandı. Savaş oyunları arasında filmleri gibi 1. ve 2. Dünya Savaşı oyunları en çok konuşulan ve eleştirilen oyunları arasında yer buldu. Peki en iyi savaş oyunları neler? Gelin birlikte bakalım

En İyi Savaş Oyunları

Battlefield 1

Battlefield V

Call of Duty: WWII

Battlefield 2042

Call of Duty: VANGUARD

Battlefield 1

1. Dünya savaşı başlamış ve dünyanın kaderi yeniden çizilmektedir. İngilizler Osmanlı İmparatorluğunu birçok cepheden saldırırken diğer ülkelerde de savaşlar devam etmekte ve kanlı mücadele baş göstermektedir. Her bölümde bir askerin anılarını anlatan ve savaş atmosferini oyunculara yaşatan Battifield 1, aynı zamanda birçok silahın ve aracın kullanılmasına olanak sağlar. Özellikle 1. Dünya Savaşında kullanılan zeplin hava araçları bu oyunda neredeyse her yerde görebilir, hatta kullanabilirsiniz

Battlefield V

1. Dünya Savaşının sonucu 2. Dünya Savaşını başlatmıştır. Battlefield 1’de birçok oyun sever tarafından beğenildiğini gören EA, Battlefield V’i 2018 yılında piyasaya sürdü. Tek oyunculu hikayesi ve 64 kişiye kadar çıkabilen online modu olan oyun, hem beğenilmiş hem de oyundaki teknik hatalar nedeniyle çok fazla eleştirilmiştir. 2. Dünya savaşını konu alan oyun, Almanlara karşı mücadeleleri anlatır.

Call of Duty: WWII

2. Dünya Savaş oyunu denince akla gelen ilk oyunlardan biri de Call of Duty: WWII’dir. Normandiya çıkarması ile başlayan oyun Nazi Almanyası’nın Avrupadaki gücünü düşürmek ve yok etmeyi konu alır. Gerek oyun dinamikleri olsun gerek grafikleri ve hikayesi olsun, savaş atmosferini büyük oranda yansıtmakta. Call of Duty: WWII, oyuncuları aksiyon dolu bir hikayeye sürüklemektedir.

Battlefield 2042

128 Oyuncuyu desteklediği 7 farklı devasa harita içeren oyun, 2031 yılında dünya üzerinde yükselen deniz seviyeleri, çöken ekonomiler yeni bir savaşın başlangıcı olacaktır. Bir süreliğine kendini düzelten dünya, 2037 yılında Amerika ve Rusya arasında gerilimler olur. 2040 Yılında yaşanan uzay enkazı fırtınası ise dünyayı tamamen durağan bir hale sürecektir.

Call of Duty: VANGUARD

Listemizin sonuncusu olan oyun Call of Duty: VANGUARD, 2021 yılında hayatımıza girdi. Oyun bir ekibin geçmişte yaşadıkları hikayeleri canlandırarak kullanıcılara sunmakta, nereden geldikleri neler yaptıkları gibi. Karakterlerinin her biri farklı bir özelliğe sahip, kimisi uçak kullanabilirken kimisi keskin nişancı. Tabi bu karakterlerin hikayeleri anlatılırken beraber çatışmaya girdikleri zaman, aralarındaki iç çatışmalara da değiniyor.

Bu içeriğimizde en iyi savaş oyunları neler? Sizler için cevapladık. Sizler bu listede hangi oyunların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.