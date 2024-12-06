Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Fenerbahçe Maç Linki

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak. 1. yardımcı hakem görevini Deniz Caner Özaral, 2. yardımcı hakem görevini ise Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Erkan Özdamar yapacak.

"Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 30.000 TL

30.000 TL LOCA 172 İÇİ BİLET: 30.000 TL

30.000 TL 100 VIP: 22.000 TL

22.000 TL 101-126 VIP: 19.000 TL

19.000 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 4.450 TL

4.450 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 4.450 TL

4.450 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 3.950 TL

3.950 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 3.500 TL

3.500 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 3.500 TL

3.500 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.250 TL

3.250 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 2.800 TL

2.800 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.400 TL

2.400 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 1.950 TL

1.950 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 950 TL

950 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 900 TL

900 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 900 TL

900 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 850 TL

850 TL MİSAFİR TRİBÜN: 850 TL

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

Tayyip Sanuç

A. Masuaku

Emirhan Topçu

M. Rashica

Salih Uçan

Rafa Silva

G. Fernandes

Semih Kılıçsoy

C. Immobile

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

Samet Akaydin

Osayi-Samuel

R. Becao

İsmail Yüksek

Fred

İrfan Can Kahveci

F. Kostic

D. Tadic

Y. En-Nesyri

Oğuz Aydın

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.