Sivasspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Sivasspor ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Sivasspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Sivasspor - Galatasaray Maç Linki

Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar saat 16.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Turgut Doman olacak. 1. yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, 2. yardımcı hakem görevini ise Furkan Ürün üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Davut Dakul Çelik yapacak.

"Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Sivasspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Sivasspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Sivasspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

VIP ALT: 1.250 TL

1.250 TL MARATON ALT: 900 TL

900 TL MARATON ÜST: 900 TL

900 TL GÜNEY ALT: 800 TL

800 TL GÜNEY ÜST: 800 TL

800 TL MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.040 TL

Sivasspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Metehan Baltacı

L. Torreira

Barış Alper Yılmaz

R. Sallai

D. Mertens

Yunus Akgün

G. Sara

V. Osimhen

Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ali Şaşal Vural

Uğur Çiftçi

Alaaddin Okumuş

Uros Radakovic

Noah Sonko Sundberg

Achilleas Poungouras

Charilaos Charisis

Alex Pritchard

Garry Rodrigues

Rey Manaj

Fode Koita

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.