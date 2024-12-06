Sivasspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Sivasspor ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Sivasspor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Sivasspor - Galatasaray Maç Linki
Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar saat 16.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Turgut Doman olacak. 1. yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, 2. yardımcı hakem görevini ise Furkan Ürün üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Davut Dakul Çelik yapacak.
"Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Sivasspor - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
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Sivasspor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Sivasspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- VIP ALT: 1.250 TL
- MARATON ALT: 900 TL
- MARATON ÜST: 900 TL
- GÜNEY ALT: 800 TL
- GÜNEY ÜST: 800 TL
- MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.040 TL
Sivasspor - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Sivasspor - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Sivasspor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- Metehan Baltacı
- L. Torreira
- Barış Alper Yılmaz
- R. Sallai
- D. Mertens
- Yunus Akgün
- G. Sara
- V. Osimhen
Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ali Şaşal Vural
- Uğur Çiftçi
- Alaaddin Okumuş
- Uros Radakovic
- Noah Sonko Sundberg
- Achilleas Poungouras
- Charilaos Charisis
- Alex Pritchard
- Garry Rodrigues
- Rey Manaj
- Fode Koita
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sivasspor - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.