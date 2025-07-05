Binance Türkiye'deki Kripto Çekimlerini 72 Saat Durdurdu: İşte Nedeni!

Geçtiğimiz hafta Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki kripto para platformları için önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Yasa dışı bahis, kumar ve kara para aklamayı önlemeyi hedefleyen bu düzenleme, kripto varlık çekim işlemlerine 48 ila 72 saat arasında değişen bekleme süreleri getirilmesini öngörüyordu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla, yeni düzenlemenin gerektirdiği bekleme süresi kuralını platformunda uygulamaya başladığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, kullanıcılar kripto para çekim işlemlerinde artık başlangıçta 72, sonrasında ise 48 saatlik bekleme sürelerine tabi olacaklar.

Yeni Bekleme Süresi Kuralının Detayları Neler?

Türkiye kripto para piyasasının en büyük borsalarından Binance, MASAK'ın 4 Temmuz saat 15.00 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla söz konusu bekleme süresi kuralını devreye soktu. Platform bu doğrultuda, tüm kullanıcıların mevcut kripto varlık çekimlerini 72 saat süreyle durdurduğunu açıkladı.

Yeni düzenleme kapsamında kullanıcıların bakiyelerindeki kripto paraları başka borsalara veya kişisel cüzdanlara aktarabilmek için üç gün beklemeleri gerekecek. Aynı zamanda düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hesaba yatırılan yeni kripto varlıkları veya alım-satım işlemleri sonucunda oluşan bakiyeler de 72 saatlik bekleme süresinde tabi tutulacak.

Yapılan açıklamaya göre 72 saatlik ilk bekleme süresinin sonunda kullanıcıların gerçekleştireceği ilk kripto varlık çekimi veya transferinin ardından, hesaplarına gelecek her yeni kripto varlık ya da mevcut varlıkların sonraki çekim işlemleri için bekleme süresi 48 saate düşürülecek.

Öte yandan, bu düzenleme Binance TR üzerinden banka hesaplarına yapılan Türk Lirası (TL) transferlerini etkilemiyor. Ayrıca, Binance Transfer özelliği kullanılarak TC kimlik numarasıyla eşleşen cüzdanlara yapılan kripto varlık transferlerinin de bu kısıtlamanın dışında tutulacağını belirtelim. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak içim Binance'in konu hakkında yayınladığı blog yazısını inceleyebilirsiniz.

Peki siz Binance'e gelen yeni bekleme süresi düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...