Binance Para Çekme Nasıl Yapılır?

Binance, para çekme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Peki, popüler kripto para borsasında yer alan hesaptan para çekebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Kripto paralar özellikle son yıllarda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı. Öyle ki Bitcoin ve Ethereum'un ardından binlerce kripto para birimi ortaya çıktı. Altcoin olarak isimlendirilen kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesi, kripto para dünyasında çeşitlilik sağladı.

Kripto para dünyasında satın alma ya da satma gibi işlemlerin yapılabilmesi için bir kripto para borsasına ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde çok sayıda kripto para borsası yer alıyor. Bunlar arasında Binance de mevcut. Bu platform dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Binance, para yatırma dahil olmak üzere birçok işlemin oldukça kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, popüler kripto para platformunda yer alan hesaptaki parayı çekebilmek için hangi adımlar uygulanmalıdır? Hazırladığımız yazıda bu soruyu cevaplayacağız.

Binance Para Çekme Adımları Neler?

Binance TR internet sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki "Cüzdan" menüsüne tıklayın.

"Çekme" kategorisini görüntüleyin.

IBAN'ı girin.

Para miktarını yazın.

"Onayla" butonuna basın.

"Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabilirsiniz" seçeneğini seçin.

"Onayla" butonuna tıklayın.

Popüler kripto para borsası ile ilgili çeşitli sorular merak ediliyor. Bu soruların arasında hesapta yer alan paranın banka hesabına nasıl aktarılabileceği de yer alıyor. Söz konusu işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Hesabınızda yer alan paranızı çekebilmeniz için ilk olarak web tarayıcısı aracılığı ile Binance TR internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. İnternet sitesini görüntüledikten sonra sağ üst köşesinde yer alan "Giriş yap" butonuna basın.

Eğer hesap oluştururken Apple ya da Google'ı seçtiyseniz giriş yapma ekranında da bu iki butondan bir tanesini seçerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer kaydolurken bunlardan birini seçmediyseniz hesabınıza e-posta veya telefon numarası ile girebilirsiniz.

Binance ayrıca karekod (QR kodu) ile de hesaba giriş yapılabilmesine olanak tanıyor. Hesabınıza çok pratik bir şekilde giriş yapabilmek için Binance mobil uygulamasından internet sitesinde yer alan karekodu taratabilir ve böylelikle hesabınıza kolayca giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra platformun ana sayfası ile karşılaşacaksınız. Ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Cüzdan" menüsünün üzerine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde "Bakiyeler", "Yatırma", "Çekme", "Yatırma ve Çekme Geçmişi" ve "Dağıtım Geçmişi" olmak üzere çeşitli kategoriler göreceksiniz.

"Cüzdan" menüsüne tıkladıktan sonra açılan pencere üzerinden "Çekme" kategorisine girin. Açılan sayfada "TRY" sekmesinden IBAN adresinizi yazın. IBAN adresinin size ait olması gerektiğinin altını çizelim. Başkasına ait olan bir hesaba para çekemezsiniz.

IBAN'ı yazdıktan sonra çekmek istediğiniz para miktarını belirlemeniz gerekiyor. Para miktarını yazdıktan sonra sayfanın alt kısmında konumlanan "Onayla" butonunun üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak.

Açılan pencerede "Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabilirsiniz" seçeneğini işaretleyin. İşlemi tamamlamak için tekrar "Onayla" butonuna basın. Bu butona basmanız durumunda hesabınızda yer alan para, banka hesabınıza aktarılacaktır.

İnternet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden hesabınıza para yatıp yatmadığını kontrol edebilir, ATM üzerinden paranızı çekebilirsiniz. Popüler kripto para borsası üzerinden para çekme işlemi için yalnızca bu adımları gerçekleştirmeniz yeterlidir.

Not: Kripto para borsasındaki hesabınızda yer alan parayı çekmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Yalnızca kendi adınıza kayıtlı olan hesaba para çekme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yani banka hesabının size ait olması gerekiyor. Başkasına ait olan farklı bir hesaba para çekemezsiniz.

Kripto para platformu üzerinden para çekme işlemini kendinize ait bireysel banka hesabınıza yapmanız gerektiğine yönelik uyarılar ile karşılaşacaksınız. Bu kapsamda "Onayla" butonuna bastığınızda "Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabilirsiniz" seçeneğini göreceksiniz. Sayfanın sağ kısmında ise buna benzer bir uyarı yer alacak.

Para çekme işleminin yapıldığı sayfada 5000 Türk Lirasına kadar olan çekme işleminin FAST ile desteklendiği bilgisi yer alıyor. Çekilen tutarın 5000 TL'ye eşit ya da bu miktardan daha düşük ise herhangi bir bankaya 7/24 çekme işleminin yapılabileceği belirtiliyor.

Bu yazıda popüler kripto para borsası üzerinden para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini oldukça detaylı bir şekilde açıkladık. Bu adımları uygulayarak işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca altcoin nedir, nasıl alınır sorularını yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.