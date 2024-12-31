Dünyanın en büyük, güvenilir kripto para borsası Binance'da Bitcoin, Ethereum, Tether ve diğer kripto para alım satımı yapabilirsiniz.

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Binance, Bitcoin alım satımının gerçekleştiği güvenilir kripto para borsası. İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve fazlasını kullanabilirsiniz. Bitcoin ve diğer kripto para alım satımı ile ilgileniyor ve güvenli bir uygulama arıyorsanız, Binance kullanabilirsiniz.

Binance Borsası, işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası ve dünyanın en hızlı borsalarından biridir. Kripto paraya yatırım yapmak ve bir kripto portföyü oluşturmak Binance ile çok kolay.

Binance - Bitcoin Alım Satımı İndir

Birçok kripto para birimi doğrudan Binance ticaret platformundan satın alınabiliyor veya ticaret uygulaması ile banka havalesi veya kredi kartı/banka kartı gibi bir dizi ödeme yöntemi kullanarak Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), XRP ve diğer birçok kripto parayı satın alabilirsiniz.

Binance, farklı tipte blockchain cüzdan standardını destekliyor. Bitcoin ticaret uygulaması, çok çeşitli dijital varlıklarınızı saklamanızı ve kripto portföyünüzü yönetmenizi kolaylaştırır. Binance, 7/24 size yardımcı olacak müşteri desteği sunar.

Binance’da tüm fonlar SAFU (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) tarafından korunuyor. Bu, tüm dijital varlıklarınızın her durumda güvenli ve emniyetli olduğu anlamına geliyor.

Binance Uygulaması Özellikleri