Binance
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,147
- DOSYA BOYUTU 220 MB
- Üretici Binance
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Binance, Android üzerinden kripto para birimi ticareti yapabileceğiniz bir uygulamadır.
Binance, Android işletim sistemi üzerinden kripto para ticareti yapmanıza izin veren bir uygulamadır. Bitcoin’in yükselmesi ve Bitcoin tabanlı yeni kripto para birimlerinin geliştirilmeye başlanmasıyla birlikte BTC ve altcoin’ler gerçek borsalara ihtiyaç duymaya başladılar.
Bunun sonucunda Binance APK gibi merkezler, birçok para biriminin işlem yapılabildiği internet siteleri açtılar ve bu paraların kolayca alınıp satılmasına olanak sağladılar.
Binance APK İndir
Hong Kong merkezli olan kripto para ticareti borsası Binance ise kayıt olmada kolaylık sağlaması, Binance Coin sistemiyle para transferi sırasında alınan kesinti ücretlerini aşağıya çekmesi ve hızlı çalışmasıyla bir anda yükselen borsalar arasında girdi.
Günümüzde en büyük 5 kripto para borsası arasında yer alan internet sitesi, geliştirdiği Android uygulamasıyla birlikte bu işi akıllı telefonlara da taşıyarak, kendi internet sitesi üzerinden sunduğu bütün hizmetleri, akıllı telefonlar üzerine taşımayı da başardı.
Siz de kripto para borsasıyla ilgileniyorsanız, Binance indirin ve ticaretinizi en güvenli şekilde yapın!
Binance Uygulaması Özellikleri
- Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin ve diğer kripto paraları banka kartı veya kredi kartıyla alın ve satın.
- Bitcoin, Ethereum, Link, Tezos, Cardano ve Binance Coin dahil 150’den fazla işlem gören kripto para birimi arasından seçim yapın.
- Tüm fonlar Binance’ın Güvenli Varlık Fonu (SAFU Fonları) tarafından korunur.
- Son fiyatlar ve ilgi gören kripto paralardan haberdar olmak için tek dokunuşla fiyat uyarıları ayarlayın.
- Yeni başlayanlar ve profesyoneller için ayrı kullanıcı arayüzü sunar.
- Bitcoin ve diğer kripto paraları düzenli olarak satın almak için tekrarlanan bir satın alma işlemi ayarlayın.
- Binance Card ile dünya genelinde 50 milyondan fazla satıcıya Bitcoin veya BNB ile ödeme yapın.
- Binance hesabı açtığınızda ailenize ve arkadaşlarınıza kolayca kripto para gönderebilir veya isteyebilirsiniz. QR kod seçeneği mevcuttur.
- 7/24 Türkçe dilde, canlı sohbet seçeneğiyle alanında uzman destek ekibinden yardım alabilirsiniz.
Binance
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 123
- DOSYA BOYUTU 770 MB
- Üretici Binance
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Dünyanın en büyük, güvenilir kripto para borsası Binance'da Bitcoin, Ethereum, Tether ve diğer kripto para alım satımı yapabilirsiniz.
Binance, Bitcoin alım satımının gerçekleştiği güvenilir kripto para borsası. İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve fazlasını kullanabilirsiniz. Bitcoin ve diğer kripto para alım satımı ile ilgileniyor ve güvenli bir uygulama arıyorsanız, Binance kullanabilirsiniz.
Binance Borsası, işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası ve dünyanın en hızlı borsalarından biridir. Kripto paraya yatırım yapmak ve bir kripto portföyü oluşturmak Binance ile çok kolay.
Binance - Bitcoin Alım Satımı İndir
Birçok kripto para birimi doğrudan Binance ticaret platformundan satın alınabiliyor veya ticaret uygulaması ile banka havalesi veya kredi kartı/banka kartı gibi bir dizi ödeme yöntemi kullanarak Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), XRP ve diğer birçok kripto parayı satın alabilirsiniz.
Binance, farklı tipte blockchain cüzdan standardını destekliyor. Bitcoin ticaret uygulaması, çok çeşitli dijital varlıklarınızı saklamanızı ve kripto portföyünüzü yönetmenizi kolaylaştırır. Binance, 7/24 size yardımcı olacak müşteri desteği sunar.
Binance’da tüm fonlar SAFU (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) tarafından korunuyor. Bu, tüm dijital varlıklarınızın her durumda güvenli ve emniyetli olduğu anlamına geliyor.
Binance Uygulaması Özellikleri
- Binance kripto uygulamasından doğrudan Bitcoin veya Ethereum satın alınıyor.
- Kripto stake etme / borç verme artık Bitcoin platformunda ödüller kazanmak için kullanılabiliyor.
- EOS Staking artık Binance Exchange platformunda mevcut.
- Binance USD (BUSD) ve Tether (USDT) artık Binance üzerinde VISA kartla alınabiliyor.