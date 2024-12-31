Binance Ekran Görüntüleri - 1
Binance Ekran Görüntüleri - 2
Binance Ekran Görüntüleri - 3
Binance

Binance

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 5,147
  • DOSYA BOYUTU 220 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Binance
  • İndir

Binance, Android üzerinden kripto para birimi ticareti yapabileceğiniz bir uygulamadır.

Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

Binance, Android işletim sistemi üzerinden kripto para ticareti yapmanıza izin veren bir uygulamadır. Bitcoin’in yükselmesi ve Bitcoin tabanlı yeni kripto para birimlerinin geliştirilmeye başlanmasıyla birlikte BTC ve altcoin’ler gerçek borsalara ihtiyaç duymaya başladılar.

Bunun sonucunda Binance APK gibi merkezler, birçok para biriminin işlem yapılabildiği internet siteleri açtılar ve bu paraların kolayca alınıp satılmasına olanak sağladılar.

Binance APK İndir

Hong Kong merkezli olan kripto para ticareti borsası Binance ise kayıt olmada kolaylık sağlaması, Binance Coin sistemiyle para transferi sırasında alınan kesinti ücretlerini aşağıya çekmesi ve hızlı çalışmasıyla bir anda yükselen borsalar arasında girdi.

Günümüzde en büyük 5 kripto para borsası arasında yer alan internet sitesi, geliştirdiği Android uygulamasıyla birlikte bu işi akıllı telefonlara da taşıyarak, kendi internet sitesi üzerinden sunduğu bütün hizmetleri, akıllı telefonlar üzerine taşımayı da başardı.

Siz de kripto para borsasıyla ilgileniyorsanız, Binance indirin ve ticaretinizi en güvenli şekilde yapın!

Binance Uygulaması Özellikleri

  • Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin ve diğer kripto paraları banka kartı veya kredi kartıyla alın ve satın.
  • Bitcoin, Ethereum, Link, Tezos, Cardano ve Binance Coin dahil 150’den fazla işlem gören kripto para birimi arasından seçim yapın.
  • Tüm fonlar Binance’ın Güvenli Varlık Fonu (SAFU Fonları) tarafından korunur.
  • Son fiyatlar ve ilgi gören kripto paralardan haberdar olmak için tek dokunuşla fiyat uyarıları ayarlayın.
  • Yeni başlayanlar ve profesyoneller için ayrı kullanıcı arayüzü sunar.
  • Bitcoin ve diğer kripto paraları düzenli olarak satın almak için tekrarlanan bir satın alma işlemi ayarlayın.
  • Binance Card ile dünya genelinde 50 milyondan fazla satıcıya Bitcoin veya BNB ile ödeme yapın.
  • Binance hesabı açtığınızda ailenize ve arkadaşlarınıza kolayca kripto para gönderebilir veya isteyebilirsiniz. QR kod seçeneği mevcuttur.
  • 7/24 Türkçe dilde, canlı sohbet seçeneğiyle alanında uzman destek ekibinden yardım alabilirsiniz.