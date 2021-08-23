BioNTech 3. Dozu Koruma Oranı ile Şaşırttı!

İsrail Sağlık Bakanlığı, BionTech 3. dozu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun ikinci dozuna kıyasla dört kat daha fazla koruma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BioNTech 3. Dozu 4 Kat Daha Fazla Koruma Sağlıyor

Dünyanın dört bir noktasında yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken İsrail Sağlık Bakanlığı, üçüncü doz ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma, BioNTech ile Pfizer firmaları tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı ciddi ölçüde koruma sağladığını gözler önüne serdi.

Sputnik'teki habere göre İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 60 yaş ve üzeri kişilerde BioNTech/Pfizer aşısının üçüncü dozunun uygulandıktan 10 gün sonra ikinci dozuna kıyasla dört kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi.

Aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan on gün sonra hastaneye yatma ve hastalığı ağır atlatma riskinin de ciddi oranda azaldığı ifade edildi. Aşının bu risklere karşı 5-6 kat daha fazla koruma sağladığı açıklandı.

İsrail, temmuz ayının sonunda 60 yaş üzeri kişilere üçüncü doz aşı yapmaya başlamıştı. 13 Ağustos tarihinde yaş üzeri ve 20 Ağustos tarihinde ise 40 yaş üzeri kişilere üçüncü doz aşılamanın yapılması için karar verilmişti. Bu yaş gruplarının yanı sıra sağlık çalışanları, hamileler ve öğretmenlere de üçüncü doz yapılmasına başlanmıştı.

9 milyondan fazla nüfusa sahip olan İsrail'de bu zamana kadar toplamda 6 bin 830 kişi yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Dün bildirilen 5 bin 35 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 990 bin 524'e yükseldi.

İsrail'de çift doz koronavirüs aşı yaptıran kişi sayısı 5 milyon 445 bin 558 olarak açıklandı. Bu da nüfusun yüzde 59,3'lük kısmının aşılandığı anlamına geliyor. Uygulanan toplam doz sayısı 12 milyon 828 bin 7'ye yükselirken en az bir doz verilen kişi sayısı ise 5 milyon 900 bin 63'e ulaştı.