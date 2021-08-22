6. Doz Koronavirüs Aşısı Olurken Yakalandı!

Bir kişi 6. doz koronavirüs aşısı yaptırırken yakalandı. Sağlık Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Peki, söz konusu kişi beş doz COVID-19 aşısını nasıl yaptırdı? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Brezilya'da Bir kişi 6. Doz Koronavirüs Aşısı Yaptırırken Yakalandı

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hürriyet'teki habere göre Brezilya'da insanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Brezilya'da bir kişi altıncı doz COVID-19 aşısı yaptırırken yakalandı.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu kişi 12 Mayıs-21 Temmuz tarihleri arasında beş doz aşı yaptırdı. Kişinin 2 doz CoronaVac, 1 doz AstraZeneca ve 2 doz BioNTech aşısı olduğu belirtildi. 16 Ağustos tarihinde altıncı dozu yaptırmak için harekete geçen kişinin yakalandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu kişinin gerçekleşen elektronik bir arıza nedeni ile üç farklı hastanede aşı yaptırdığı ileri sürüldü. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ile henüz resmi olarak açıklanmadı.

210 milyondan fazla nüfusa sahip olan Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada en fazla koronavirüs kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda yer alıyor. Ülkede bu zamana kadar toplamda 574 bin 209 kişi yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Brezilya, dünya genelinde en çok vaka tespit edilen ülkeler listesinde ise üçüncü sırada bulunuyor. Dün bildirilen 28 bin 388 vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 20 milyon 556 bin 487'ye yükseldi. Ülkede aşılanan kişi sayısı ise 53 milyon 240 bin 329 olarak açıklandı. Bu da nüfusun yüzde 25,2'lik kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

FDA, BioNTech Aşısına Tam Onay Vermeye Hazırlanıyor

The New York Times tarafından paylaşılan bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşıya tam onay vermeye hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde aralık ayında BioNTech aşısına acil kullanım izni verilmişti. Aşı, aralık ayından bu yana acil kullanım izni kapsamında kullanılıyor. Pfizer ile BioNTech, tam onay verilmesi için mayıs ayında FDA'ya başvurmuştu.