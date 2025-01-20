X Rakibi Bluesky'ın Yükselişi Sürüyor! Kullanıcı Sayısı ile Şaşırttı

X'in (eski adıyla Twitter) kurucusu Jack Dorsey tarafından geçtiğimiz yıllarda sunulan Bluesky, kısa sürede X'in en önemli rakiplerinden biri hâline geldi. Paylaşılan bir rapor ile birlikte sosyal medya platformunun kullanıcı sayısı belli oldu.

Milyonlarca Kişi Bluesky Kullanmaya Başladı

2021 yılında kullanıma sunulan Bluesky özellikle 2024 ABD başkanlık seçimleri sona erdiğinden beri hızla büyüyor. Kasım seçimlerinden bu yana 12 milyondan fazla yeni kullanıcıya sahip olan sosyal ağ 20 Ocak itibarıyla toplamda 28 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, platformda 1 milyondan fazla takipçiyi aşan ilk kişi oldu. Bu, şirketin kendi hesabı dışında herhangi bir Bluesky hesabı için bir ilk. Ocasio-Cortez'in şu anda 1,3 milyon takipçisi var.

Bluesky yükselişini devam ettiriyor olabilir ancak rakip sosyal medya platformlarını yakalaması için katetmesi gereken ciddi bir yol var. Forbes'a göre X eylül ayı itibarıyla dünya genelinde 588 milyon kullanıcıya sahip oldu.

Meta'nın X alternatifi Threads platformunun aylık kullanıcı sayısı ise 275 milyonu aştı. 29 Nisan 2024 tarihinde Türkiye'de kullanıma kapatılan Threads, geçtiğimiz ay içerisinde tekrar erişime açılmıştı.

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