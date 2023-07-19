Twitter alternatifi olarak piyasaya sürülen Bluesky, Twitter ille neredeyse aynı yapılara sahip bir sosyal medya uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bluesky, kullanıcıların kendi içeriklerini yönetebildiği bir Twitter alternatifidir. Yapısı ile Twitter'ı çok andıran Bluesky, aslında Twitter'ın kurucularından biri olan Jack Dorsey tarafından kurulmuştur.

Bluesky, kullanıcılara verileri, gizlilikleri ve içerikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını hedefliyor. Eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde tasarlanan Bluesky, bir zamanlar sosyal medyanın gözbebeği olan Twitter'ın son zamanlarda yaptığı birçok hata ile birlikte, kullanıcıların hem Bluesky tarafına, hem de Meta'nın yeni piyasaya sürdüğü Threads tarafına kaymasını sağlamıştır.

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Bir Twitter alternatifi olarak çıkış yapan Bluesky, kullanıcıların kendi içeriklerini ve verilerini yönetmesine olanak tanıyor. Aslında en ilgi çekici özelliklerin başında gelen, içerik denetiminin yönetilmesidir. Bluesky, içeriği düzenlemek için bir otoriteye bağlı kalmıyor. Bunun yerine kontrol her zaman kullanıcıda oluyor.

Twitter'daki hemen hemen her şeyi aynı olan Bluesky'da, Tweetler atabilir, diğer kullanıcıları takip edebilir ve sizinle benzer bir düşünceye sahip olan insanlarla sohbet edebilirsiniz.

Ancak Bluesky, Twitter'dan farklı olarak kullanıcıların birbiriyle daha iyi şekilde etkileşime girmesini sağlar. Bluesky kullanıcılarının, birbiriyle daha anlamlı ve güzel bir biçimde etkileşime girmesini teşvik edici özelliklikleriyle, daha topluluk odaklı bir yapıya sahiptir. Siz de Twitter alternatifi olan Bluesky'ı indirin ve daha topluluk odaklı yapısıyla, diğer kullanıcılarla fikirlerinizi paylaşın.